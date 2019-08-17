Пользователи соцсетей усомнились в вероятности личной дискуссии Кадырова с Тумсо

17 августа 2019, 19:11

Тумсо Абдурахманов поставил главу Чечни в сложное положение вызовом на дискуссию об исторической роли Ахмата Кадырова, Рамзан Кадыров вряд ли ответит на предложение блогера, предположили пользователи соцсетей и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Рамзан Кадыров рассказал чеченцам из Иордании об исключительной роли своего отца в прекращении войны и его разговоре с Путиным. 15 августа блогер Тумсо Абдурахманов предложил Кадырову подискутировать об исторической роли Ахмата Кадырова, предупредив, что будет задавать "неудобные вопросы".

"Очень легко посадить перед собой 150 иорданских чеченцев, которые никак тебе не будут противоречить и не зададут тебе острых вопросов. Если ты можешь кому-то доказать [свою правоту], то попробуй доказать это мне", - обратился к главе Чечни Тумсо Абдурахманов в прямом эфире, запись которого опубликована на YouTube-канале блогера 15 августа. "Я вызываю тебя [на диспут], принимаю твое заявление. Докажи это мне, Кадыров? Даудов, Умаров уже попытались это сделать, но ни у кого не получилось. Все [их доводы] разбивались о те факты, которые я им приводил, о те противоречия, на которые я указывал... Попробуй теперь ты", - предложил Рамзану Кадырову блогер.

Тумсо поставил Кадырова в сложное положение, считают в Чечне

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни в основном выразили сомнения в том, что Рамзан Кадыров примет вызов Тумсо Абдурахманова.

"Кадыров постоянно твердил, что готов любому доказать свою правоту и правильность выбранного в свое время его отцом пути, теперь ему предложен открытый диспут по этим вопросам. Рамзан оказался перед достаточно трудным выбором. Примет вызов - есть все основания опасаться попасть в глупое положение, не примет – получится, что испугался вступить в спор", - заявил местный житель Идрис.

"Абдурахманов в любом споре с кадыровскими чиновниками находился в заведомо выигрышном положении. Он может открыто выражать свои мысли и оперировать различными данными, а те должны были придерживаться каких-то рамок и установок. Теперь очередь дошла до самого Рамзана. Мне кажется, что он этот вызов просто проигнорирует, а его подчиненные и местное телевидение развернут очередную кампанию с целью дискредитации Тумсо", - уверен другой житель Чечни Сахаб.

О диспутах Абдурахманова со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по нацполитике Чечни Джамбулатом Умаровым можно прочесть в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

"Рамзан Кадыров не мастер слова, его конек - это монолог, а не диалог с оппонентом. Он действительно может часами говорить о самых разных вещах, но вряд ли вступит в спор с кем-либо, тем более на достаточно серьезные темы. Отказ от дискуссии с Тумсо его подчиненные при необходимости очень обстоятельно и красочно сформулируют", - считает жительница Чечни Роза.

"Тумсо выбрал безошибочный вариант, вызвав на дискуссию самого Рамзана Кадырова. Если диспут состоится, он почти стопроцентно, наверняка, выйдет победителем. Если Кадыров не ответит – это тоже будет выигрыш Тумсо", - прокомментировал ход Тумсо местный житель Исраил.

Пользователи соцсетей поддержали Тумсо Абдурахманова

На призыв блогера к главе Чечни отреагировали пользователи соцсетей, многие из которых поддержали Тумсо и также уверены, что Кадыров ответит молчанием.

Обращение к главе Чечни Тумсо Абдурахманова в прямом эфире, запись которого опубликована на YouTube-канале блогера под названием "Прямой эфир | 15.08.2019 | Вызов Кадырову", к 19.00 мск 17 августа набрало 76 704 просмотра и получило 657 комментариев пользователей. 16 августа Тумсо Абдурахманов выложил на своем YouTube-канале видеоролик "Вызов Кадырову. Попробуй рассказать свои сказки мне", в котором записано предложение главе Чечни подискутировать об исторической роли Ахмата Кадырова. Это видео к 19.00 мск 17 августа набрало 340 724 просмотра и получило 4 071 комментарий пользователей.

"Тумсо, не будет Рамзан тебе отвечать. Нечем", - написал Lamp Lamplight в комментариях под видео с прямым эфиром Абдурахманова, где он приглашает Кадырова к диспуту.

"Тумсо, твоё оружие - справедливость, логика и здравый смысл", - отметил там же Александр Бондаренко.

"Интересно, примет ли вызов Кадыров […], потому что один на один без своей свиты и охраны ничего из себя не представляет", - согласен и Man AH.

"Кадыров слушает Тумсо и молчит. Молчит и слушает. Нету у него таких карт", - уверен Таулу Балкария.

«Красава, брат, он не выйдет на диалог с тобой", - прокомментировал размещенное 16 августа блогером видео Андрей Цыганок. "У Кадырова духу не хватит", - согласен с ним Ратибор У.

"Давай, Кадыров, если ты мужчина, как ты говоришь. Докажи ему", - пишет там же Фаррух Абдуразаков.

"Давай, Кадыров, надо отвечать, поставлен шах, твой ход. Подумай перед тем, как ходить, Рамзан", - отмечает Oli Ferum.

"Очень интересно! Как отреагирует на эти слова Кадыров!?" - указывает Viktoria Bauer.

"Вот здесь точно видно будет, Ахмат сила или нет", - написал Анаси Хакчуй.

Ответа на призыв Тумсо Абдурахманова к дискуссии от Рамзана Кадырова пока не последовало: на сайте главы Чечни и на его странице соцсети "ВКонтакте" такой информации, по данным на 19.00 мск 17 августа, нет.

Глава Чечни недоволен тем, что пользователи соцсетей считают его отца "предателем", рассказал после интервью с Кадыровым дагестанский журналист Руслан Курбанов. Новые усилия по героизации Кадырова-старшего вызваны спором о личности имама Шамиля, предположили жители Чечни и опрошенные "Кавказским узлом" ученые. Ахмат Кадыров перешел на сторону России и начал бороться с теми, кого призывал с Россией воевать, напомнил блогер Тумсо Амбдурахманов после критики Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля.

Напомним, 7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали протест у жителей и муфтията Дагестана, а также у пользователей соцсетей. В интервью члену "Российского конгресса народов Кавказа", дагестанскому журналисту Руслану Курбанову Кадыров заверил, что упреки в адрес последователей имама Шамиля были направлены не жителям Дагестана, а "кнопочным героям". Пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.