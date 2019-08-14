Махачкалинцы пожаловались на путаницу после смены адресов домов

14 августа 2019, 12:42

После переименования улиц и смены нумерации домов у жителей Махачкалы возникли проблемы с оформлением документов и получением корреспонденции. Власти города заявили о наведении порядка с нумерацией домов.

Переименование улицы Энгельса и смена нумерации домов создали проблемы жильцам, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Патимат Алиева. "Была улица Энгельса. Недавно узнаем, что ее переименовали в Исмаилова. На днях заказывала товар в интернете, привезли на другой адрес. Оказалось, у нас уже номер дома не 19, а 52. Недавно соседи вызывали скорую, так врачи запутались, куда ехать", – сказала Патимат Алиева.

Наида Хаспулатова, также живущая на бывшей улице Энгельса, подтвердила, что после переименования улицы возникает путаница. "На одних картах улица обозначена как Энгельса, на других как Исмаилова, причем с обратной нумерацией. И даже в госорганах по-разному идут названия. У меня брат недавно паспорт получал, ему поставили штамп прописки на Энгельса. Пошел в налоговую ИНН получать, там сказали, что у них в базе данных улицы Энгельса нет", – пожаловалась Наида Хаспулатова.

Сложности возникают и у таксистов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель такси Руслан. "Если с переименованными улицами мы как-то справляемся, то с номерами домов разобраться невозможно. Приезжаешь, как обычно, а на доме новый номер. Приходится уточнять у клиента, какой именно – старый или новый номер дома имеется в виду", – рассказал таксист.

"Поменяли нумерацию домов в Редукторном поселке. Там и раньше не очень легко было найти многоэтажки, теперь таксисты и доставщики постоянно путаются", – пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Мадина Ахмедова.

Мэрия объяснила переименование стремлением избежать "неразберихи"

Мэрия Махачкалы 9 августа призвала горожан "отнестись с пониманием" к смене нумерации домов. "Было произведено упорядочение и присвоение адресов там, где имела место хаотичная нумерация, не соответствующая требованиям и правилам адресации. К примеру, на улице Энгельса не была соблюдена верная нумерация. В результате одна улица фактически имела два названия, а именно левая сторона оказалась улицей Энгельса, а правая – Хизроева. Такая неразбериха послужила поводом для принятия решения о переадресации улицы и присвоения ей имени Героя России Абдулхакима Исмаилова", – говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

За получением справки о смене адреса пресс-служба мэрии посоветовала людям обращаться в управление архитектуры города или в любой филиал МФЦ.

Пользователи Facebook в группе "ГородНаш" раскритиковали позицию властей Махачкалы. "Какое может быть понимание, когда сотни людей вынуждены теперь отрываться от своих дел, ехать в администрацию за справкой, бегать за начальником, чтобы он расписался, потом еще за кем-нибудь с печатью, стоять там в очередях, потом опять ехать во все прочие инстанции, опять стоять в очередях. Как прекрасно рассуждать об этом, сидя в кабинетике", – написала, в частности, Анна Гаджиева.

"Раз администрация все это инициировала, то пусть сами и занимаются сменой документов", – согласился Сергей Манышев.

"Я реально из-за этих переименований имела проблемы: не могла в налоговой регистрационные действия совершать, так как адреса ни нового, ни старого не было в классификаторе", - пожаловалась Раисат Алиева.

"Мало, улицу переименовали, ее из всех баз данных убрали, нигде не продублировано, что Исмаилова – это бывшая Энгельса", – подтвердил Tim Aliev.

Переименование улиц – это дополнительная нагрузка на городской бюджет, напомнил Истархан Курбанов. "Потому что надо менять не только таблички с номерами домов, но и менять полностью архивы, пожарные адреса, документы в МВД, в детских садах и школах, в медицинских учреждениях, почтовые адреса и индексы. Вы представляете, о каких суммах идет речь?" – написал он.

Напомним, что в октябре 2017 года дагестанские депутаты предложили переименовывать улицы в честь кого-либо только посмертно и с учетом мнения жителей республики. В Дагестане "в угоду отдельных людей переименовывались улицы", заявил тогда спикер Народного собрания Хизри Шихсаидов. "Если возникает необходимость присвоить улице имя заслуженного человека, то называть его именем нужно новые или безымянные улицы", – сказал он.