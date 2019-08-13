Работа TV Pirveli парализована после кибератаки

13 августа 2019, 17:40

Сотрудники грузинского телеканала TV Pirveli пожаловались на мощную кибератаку, вследствие которой сегодня с раннего утра парализована работа телекомпании. Инцидент стал предметом расследования в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа владелец TV Pirveli Вахтанг Церетели рассказал об интересе следователей к нему в связи с делом о легализации денег "TBC банком". Поводом для допроса владельца телеканала стало то, что он числится акционером двух финансовых компаний, которые участвовали в финансовых операциях банка, сказал прокурор. По мнению самого Церетели, интерес правоохранителей связан с желанием властей оказать давление на независимый телеканал и изменить его редакционную политику.

Дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал почти 17 миллионов долларов в кредит двум финансовым компаниям, приближенным к одному из учредителей "TBC банка" Мамуке Хазарадзе. В тот же день деньги были перечислены на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. В 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти две компании, утверждают следователи. 24 июля учредителям "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,754 миллиона долларов. 26 июля суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры.

Руководство TV Pirveli сегодня сообщило, что работа канала практически полностью парализована с раннего утра. Новости и политические программы не транслируются. На данном этапе телеканал может вещать только в прямом эфире посредством одной камеры, сообщает со ссылкой на эфир "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

"Это началось около 5 утра. Нам позвонили, сказали, что канал не работает. Сервер телеканала подвергся кибератаке серьезного вируса. Пока наша техническая команда пытается устранить эту проблему самостоятельно. И мы пытаемся восстановить как работоспособность сервера, так и работу канала. Мы обратились в МВД, потому что это очень серьезный случай, и, насколько я знаю, МВД направляет группу для расследования", - заявила сегодня в эфире "Рустави-2" официальный представитель TV Pirveli Нана Абурлжанидзе.

Весь день сегодня TV Pirveli работает в аварийном режиме. Сотрудники телеканала утратили доступ к главному серверу, видеоархиву и всем видеоматериалам, которые канал собирал в течение пяти лет.

"Мы можем транслировать только в режиме реального времени, видеоархив уничтожен. Я стараюсь транслировать в прямом эфире только изображение с одной камеры. Нет видеоматериалов, которые обработаны должным образом, они по-прежнему недоступны, и мы пытаемся найти альтернативные ресурсы. Первое, что мы знаем о типе кибератаки, - это крипто-вирус, который полностью нарушает работу сервера и уничтожает все его содержимое", - рассказала сотрудница канала Диана Трапаидзе в эфире "Рустави-2".

"Хартия журналистской этики" обратилась с призывом к правоохранителям оперативно провести расследование кибератаки на TV Pirveli и выявить виновных. Хартия надеется, что расследование вскоре будет завершено, говорится в сегодняшнем заявлении на сайте организации.

"Хартия журналистской этики Грузии призывает следственные органы своевременно расследовать это дело. Мы надеемся, что расследование будет завершено, что виновный будет привлечен к ответственности и что процесс не будет отложен, как в случае других средств массовой информации", - сказано в обращении.

В МВД Грузии заявили, что после кибератаки на сервер телекомпании заведено дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные и (или) компьютерную систему) УК Грузии, сообщает ТАСС.