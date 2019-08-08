Журналист из Дагестана лишен пенсии после обвинения в причастности к боевикам

08 августа 2019, 18:12

Российские власти отменили пенсию по инвалидности дагестанскому журналисту Рашиду Абдурахманову, так как силовики считают его причастным к сирийским боевикам. Сам журналист утверждает, что не был в Сирии.

Абдурахманов - инвалид второй группы, с 2013 года он живет с четырьмя детьми и женой в Стамбуле. По словам журналиста, российские силовики считают, что он находится в Сирии.

Пожизненную пенсию по инвалидности Абдурахманову назначили после операции на сердце в связи с врожденной патологией. "Вчера маме сказали, что пенсию по инвалидности, которую я и так оставлял матери, чтобы хоть как-то помочь, с ее-то учительской зарплатой, мне отменили, так как я якобы в Сирии", - цитирует сегодня слова Абдурахманова издание "Кавказ.Реалии".

Журналист утверждает, что с 2013 года он не выезжал за пределы Турции и каждый день работал. Абдурахманов обратил внимание, что его вина еще не доказана судом, но ему уже отменили пенсию и заблокировали все счета в России. "Куда делась презумпция невиновности, и почему я вообще должен кому-то доказывать, что я не в Сирии? Пусть они докажут, что я там", - заявил Абдурахманов.

Рашид отмечает, что в список Росфинмониторинга внесли и его супругу, тоже уроженку Дагестана. "Они не ограничились блокировкой счетов моей жены и моих, далее они перестали нам выдавать документы в российском консульстве", - сообщил он.

В списке террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга значится имя 36-летнего уроженца Хасавюрта Рашида Абдурахманова. Имя его жены, уроженки Махачкалы, также есть в списке.

Журналист Орхан Джемаль опубликовал в 2016 году расследование "Их записали в ИГИЛ*" (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России судом, - прим. "Кавказского узла"). Он нашел в Турции нескольких выходцев из северокавказских республик, которые по разным причинам покинули Россию и были объявлены в розыск по линии Интерпола как участники террористических организаций в Сирии, хотя в действительности они не бывали в этой стране после начала боевых действий.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа.