Скриншот страницы Фатимы Жагуповой в соцсети с соболезнованиями, https://www.instagram.com/p/B0nIl1FgcUq/

06 августа 2019, 21:12

Смерть чемпионки Жагуповой вызвала резонанс в Кабардино-Балкарии

Сотни пользователей соцсетей выразили соболезнования родным чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула при попытке спасти подругу в море. Власти Кабардино-Балкарии пообещали помочь семье погибшей.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Кабардино-Балкарии Фатима Жагупова погибла в Крыму после подготовки к чемпионату мира, спасая на море спортсменку Элину Гисмееву. Девушки были первыми номерами женской сборной России по кикбоксингу.

Семье Фатимы Жагуповой будет оказана вся возможная помощь со стороны властей, сообщили в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии. "Погибшая спортсменка наша землячка - родилась в Чегемском районе. Здесь живет ее семья, здесь же будут и похороны", - процитировала сегодня сообщение пресс-службы "Российская газета".

У спортсменки остался двухлетний сын, который во время сборов оставался у матери Фатимы Жагуповой в Кабардино-Балкарии, со ссылкой на подругу семьи погибшей информировал 5 августа сайт телеканала "Звезда".

По словам кикбоксера Анны Поскребышевой, Жагупову и Гисмееву пытались спасти. "Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, [спортсменки] не успели зацепиться", - привело издание слова Поскребышевой.

Скриншот соболезнования есмьям Жагуповой и Гисмеевой, https://www.instagram.com/p/B0z8s0FndSh/Соболезнования родным Жагуповой и Гисмеевой выразил сегодня на своей странице в Instagram глава республики Казбек Коков. За 11 часов его публикация набрала почти семь тысяч "лайков", ее прокомментировали 585 раз.

"Не знаю этих девочек, но сердце болит, как за родных((( Соболезную родным", - прокомментировала его публикацию safiya_07_.

Скриншот соболезнования семьям Жагуповой и Гисмеевой, https://www.instagram.com/p/B0z8s0FndSh/"Горжусь тобой, моя землячка", - прокомментировала попытку Жагуповой спасти Гисмееву жительница Кабардино-Балкарии tolov_musa. "Наша землячка плохо плавала и все равно кинулась спасать подругу", - добавила angel07113.

Десятки соболезнований собрали и публикации о гибели Жагуповой в группах "Другой Нальчик", "Есть такой город - Нальчик" в Facebook, а также на странице Фатимы Жагуповой в Instagram.

Примечание:

"Чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов убит в Москве”, "Дагестанский боксер выиграл золото Европейских игр", "Спортсмен из Дагестана стал чемпионом Европы по панкратиону".

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