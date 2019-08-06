Аэропорт "Ширак", Гюмри. Фото: Пресс-служба Аэропорта Ширак http://skyships.ru/?page_id=22303

06 августа 2019, 13:25

«Победа» заявила о приостановке рейсов в Армению из-за недолива топлива

Авиакомпания «Победа» приостанавливает продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри с ноября по март, сообщили в пресс-службе компании. Решение связано с постоянным недоливом топлива в армянском аэропорту, пояснил источник.

Лоукостер «Победа» приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри по зимнему расписанию, с ноября по март, со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает сегодня РБК.

Решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри, пояснил источник агентства в авиакомпании. Данную информацию подтвердил и источник ТАСС.

«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона "Победа" выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена", - пояснил источник в авиакомпании.

По данным агентства, лоукостер «Победа» открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года. В зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.

На сайте авиакомпании «Победа» на 12.20 мск сегодня нет информации о приостановки рейсов Гюмри с октября. Согласно расписанию полетов, размещенному на сайте авиакомпании, «Победа» осуществляет десять рейсов в аэропорт Гюмри из московского аэропорта «Внуково». По состоянию на 12.20 мск сегодня, период навигации некоторых рейсов указан до 28 марта 2020 года, однако билеты в данном направлении можно приобрести только на даты не позже 26 октября 2019 года.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что с 8 июля "Уральские авиалинии" начали выполнять прямые рейсы из Москвы в Ереван и обратно. Авиаперелеты из аэропорта Жуковский в аэропорт Звартноц  должны выполняться ежедневно.

Примечание:

"Открываются прямые рейсы в Ереван из Казани", "Открытие авиасообщения между Арменией и Великобританией анонсировано на май", "Первый чартерный рейс соединил Азербайджан и Кувейт", 

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