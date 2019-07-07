"Уральские авиалинии" запускают рейсы между Москвой и Ереваном

07 июля 2019, 07:54

С 8 июля "Уральские авиалинии" начнут выполнять ежедневные прямые рейсы из Москвы в Ереван и обратно.

Авиаперелеты из аэропорта Жуковский в аэропорт Звартноц будут выполняться ежедневно.

Из подмосковного аэропорта авиалайнер Airbus A321 будет взлетать в 09.35 мск, посадка в Ереване - в 13.15 по местному времени (12.15 мск). Обратный рейс - с 14.05 по местному времени (13.05 мск) до 16.00 мск (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам) или с 13.55 по местному времени (12.55 мск) до 15.50 мск (по средам и воскресеньям), пишет aviashop.ru.

Стоимость перелета в одном направлении составляет 7949 рублей или 8809 рублей по тарифу "Промо", 9024 или 9809 рублей по тарифу "Эконом", 12 599 или 13 384 рубля по тарифу "Премиум-Эконом", сообщается на сайте авиакомпании.

"Кавказский узел" писал, что с 8 июля российским авиакомпаниям запрещено перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс также ввел запрет с 8 июля на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Georgian Аirways предложила 40 тысячам клиентов, которые уже купили билеты на рейс Тбилиси - Москва, лететь через Ереван, а связанные с этим расходы авиакомпания взяла на себя.