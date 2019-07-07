Лайнер "Уральских авиалиний". Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии", https://www.uralairlines.ru

07 июля 2019, 07:54

"Уральские авиалинии" запускают рейсы между Москвой и Ереваном

С 8 июля "Уральские авиалинии" начнут выполнять ежедневные прямые рейсы из Москвы в Ереван и обратно.

Авиаперелеты из аэропорта Жуковский в аэропорт Звартноц будут выполняться ежедневно.

Из подмосковного аэропорта авиалайнер Airbus A321 будет взлетать в 09.35 мск, посадка в Ереване - в 13.15 по местному времени (12.15 мск). Обратный рейс - с 14.05 по местному времени (13.05 мск) до 16.00 мск (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам) или с 13.55 по местному времени (12.55 мск) до 15.50 мск (по средам и воскресеньям), пишет aviashop.ru.

Стоимость перелета в одном направлении составляет 7949 рублей или 8809 рублей по тарифу "Промо", 9024 или 9809 рублей по тарифу "Эконом", 12 599 или 13 384 рубля по тарифу "Премиум-Эконом", сообщается на сайте авиакомпании.

"Кавказский узел" писал, что с 8 июля российским авиакомпаниям запрещено перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс также ввел запрет с 8 июля на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Georgian Аirways предложила 40 тысячам клиентов, которые уже купили билеты на рейс Тбилиси - Москва, лететь через Ереван, а связанные с этим расходы авиакомпания взяла на себя.

Примечание:

"Политологи поспорили о действиях силовиков при разгоне акции в Тбилиси", "Грузинская авиакомпания анонсировала рейсы из Тбилиси в Казань", ""Грузинские авиалинии" отказались от рейсов в Новосибирск".

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