04 августа 2019, 21:12

Летевший из Элисты в Сочи самолет экстренно сел в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", летевший из Элисты в Сочи, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Минеральных Вод. По предварительным данным, на борту лайнера произошла разгерметизация. 

Экстренная посадка произошла сегодня в 18:57 мск, сообщил представитель аэропорта. "Самолет Sukhoi Superjet 100 сел в аэропорту Минвод по техническим причинам", - привел его слова ТАСС. 

На борту самолета находился 81 пассажир, все доставлены в здании аэропорта, добавил собеседник.

"Лайнер авиакомпании "Азимут" Элиста-Сочи совершил экстренную посадку в Минводах из-за разгерметизации", - сообщил источник, знакомый с ситуацией, слова которого привело РИА "Новости".

Он также подтвердил, что посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Скриншот с сайта авиакомпании "Азимут" https://booking.azimuth.aero/timetable/flights.phpСогласно расписанию, указанному на сайте авиакомпании "Азимут", рейс А4 535 должен был вылететь из Элисты в 18.25 и прибыть в Сочи в 19.35 мск.

По состоянию на 21.00 на сайте и на страницах авиакомпании в соцсетях нет информации об экстренной посадке. Также соответствующая информация отсутствует на сайте и страницах в соцсетях аэропорта в Минеральных Водах. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 мая авиалайнер "Аэрофлота" сообщением Москва - Мурманск аварийно приземлился в аэропорту вскоре после вылета и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, 41 из них погиб. В числе погибших оказались жители 17 регионов России, в том числе Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области.

Примечание:

"Погибший при авиакатастрофе в Шереметьево похоронен в Дагестане", "Открыто прямое авиасообщение между Сочи и Брянском", "Родные жертв катастрофы Ту-154 под Сочи подали иск в суд Лондона".

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