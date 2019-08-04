Летевший из Элисты в Сочи самолет экстренно сел в Минводах

04 августа 2019, 21:12

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", летевший из Элисты в Сочи, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Минеральных Вод. По предварительным данным, на борту лайнера произошла разгерметизация.

Экстренная посадка произошла сегодня в 18:57 мск, сообщил представитель аэропорта. "Самолет Sukhoi Superjet 100 сел в аэропорту Минвод по техническим причинам", - привел его слова ТАСС.

На борту самолета находился 81 пассажир, все доставлены в здании аэропорта, добавил собеседник.

"Лайнер авиакомпании "Азимут" Элиста-Сочи совершил экстренную посадку в Минводах из-за разгерметизации", - сообщил источник, знакомый с ситуацией, слова которого привело РИА "Новости".

Он также подтвердил, что посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Согласно расписанию, указанному на сайте авиакомпании "Азимут", рейс А4 535 должен был вылететь из Элисты в 18.25 и прибыть в Сочи в 19.35 мск.

По состоянию на 21.00 на сайте и на страницах авиакомпании в соцсетях нет информации об экстренной посадке. Также соответствующая информация отсутствует на сайте и страницах в соцсетях аэропорта в Минеральных Водах.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 мая авиалайнер "Аэрофлота" сообщением Москва - Мурманск аварийно приземлился в аэропорту вскоре после вылета и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, 41 из них погиб. В числе погибших оказались жители 17 регионов России, в том числе Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области.