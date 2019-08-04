Грузинские железнодорожники потребовали повышения зарплат

04 августа 2019, 18:40

Профсоюз железнодорожников в Грузии призвал увеличить зарплаты работников "Грузинской железной дороги" в полтора раза, пригрозив массовой забастовкой. Руководство компании сочло это требование необоснованным.

Члены "Нового профессионального союза грузинских железнодорожников" сегодня анонсировали забастовку с требованием повысить работникам зарплату на 50 процентов.

Петицию о готовящейся забастовке уже подписали 4,8 тысячи человек, сообщил сегодня в эфире "Рустави 2" зампредседателя профсоюза Илья Лежава.

В АО "Грузинская железная дорога" работает 12 682 человека, из них в профсоюзе числятся около 4,8 тысячи человек, сообщает сегодня "Sputnik Грузия".

По его словам, 10 августа будет принято решение о дате начала забастовки, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Железнодорожники уже могут начать забастовку, так как они предупредили руководство более чем 21 день назад, как и требуется по закону", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Нового профсоюза железнодорожников" Виталий Гиоргадзе.

"10 августа состоится заседание профсоюза. Думаю, что решение о начале забастовки будет принято", - уточнил он

"Главная проблема в том, что с 2012 года людям, чья зарплата не превышает 1000 лари (около 346 долларов), заработок не повышался вообще, несмотря на неоднократные требования. Люди, занятые на довольно тяжелых работах, имеют зарплату в размере 200- 300 лари (около 69-104 доллара)", - приводит сегодня слова Ильи Лежавы «ИнтерпрессНьюс».

Руководство «Грузинской железной дороги» назвало обсуждение повышения зарплаты на 50 процентов "популистской темой". "Напоминаем, что с 1 марта 2020 года всем сотрудникам «Грузинской железной дороги», чья зарплата не превышает 1500 лари, зарплата будет увеличена на 10%. Кроме того, абсолютно все железнодорожники дважды в год будут получать фиксированную сумму в качестве денежного подарка", - цитирует сообщение компании "Первый канал" грузинского ТВ на своем сайте.

"Генеральный директор и руководство «Грузинской железной дороги» регулярно встречаются с сотрудниками. Именно во время этих встреч были даны некоторые обещания, касающиеся, в том числе пересмотра политики в области заработной платы. Благодаря усилиям директората удалось изыскать дополнительные резервные средства и по возможности удовлетворить потребности железнодорожников. «Грузинская железная дорога» постоянно заботится об улучшении условий труда сотрудников и в будущем будет предлагать им различные социальные проекты", - приводит телеканал цитату из сообщения "Грузинской железной дороги".

"Кавказский узел" писал также, что в ноябре 2014 года железнодорожники Грузии начали бессрочную забастовку. Причиной акции стала запланированная в начале 2015 года аттестация персонала и введение новой системы начисления зарплаты. На восьмой день железнодорожники завершили акцию протеста. Им были предоставлены гарантии того, что их зарплаты не будут понижены, сообщил глава профсоюза.