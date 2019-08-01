01 августа 2019, 16:31

Глава правительства Астраханской области оставлен под стражей

Ростовский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на арест главы правительства Астраханской области Виталия Шведова.

Как информировал "Кавказский узел", глава правительства Астраханской области Виталия Шведова был задержан в июле вместе со своим предшественником на этом посту Расулом Султановым. Они заподозрены в злоупотреблении полномочиями при привлечении кредитов в бюджет области, следствие оценило ущерб от их действий в 212 миллионов рублей. 28 июля Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил арестовать обоих подозреваемых до 25 сентября. Адвокаты чиновников указали на отсутствие мотивов в версии следствия.

Постановление суда первой инстанции об аресте Виталия Шведова оставлено в силе, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского облсуда. Жалоба на арест Султанова сегодня не рассматривалась. 

Комментариями Виталия Шведова или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает. На сайте правительства Астраханской области по состоянию на 16:20 мск 1 августа также нет реакции на арест Виталия Шведова.

Примечание:

"Риелтор в Астрахани подозревается в крупной афере с земельными участками""СКР подозревает сельского чиновника из Астраханской области в мошенничестве с земельными участками""Бывший мэр Камызяка осужден за мошенничество на три года условно".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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