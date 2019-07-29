Азербайджанский правозащитник объявил голодовку в колонии

29 июля 2019, 16:57

Правозащитник Алиаббас Рустамов пятый день голодает в колонии, требуя положительного решения по условно-досрочному освобождению, сообщил сегодня азербайджанский журналист Шахвелед Чобаноглу.

Как писал "Кавказский узел", глава юридической фирмы "Есаул", адвокат Алиаббас Рустамов был задержан по статье "Дача взятки" 28 июня 2018 года. Он был осужден на семь лет, затем этот срок был сокращен до шести.

Родные Рустамова рассказали тогда, что он арестован по жалобе главы ООО "Престиж" Ильхама Мамедова. Тот утверждал, что Рустамов у него попросил 95 тысяч манатов (120 тысяч долларов) для передачи взятки должностному лицу. Родные арестованного указали, что Рустамов защищал права Мамедова, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов.

Журналист-расследователь Шахвелед Чобаноглу сообщил, что сегодня Рустамов рассказал ему о голодовке, которую начал еще 25 июля. Таким способом Рустамов хочет привлечь внимание к своему делу накануне рассмотрения своего обращения об условно-досрочном освобождении, которое состоится 7 августа в Верховном суде Азербайджана, пояснил Чобаноглу.

"Алиаббас Рустамов в начале года обращался в суд об освобождении по УДО в связи с отбытием двух третей срока наказания. Но суд не удовлетворил его просьбу. 1 марта Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение. Теперь Верховный суд будет рассматривать кассационную жалобу Рустамова", - сказал Чобаноглу корреспонденту "Кавказского узла",

По его словам, Рустамов настаивает на своей невиновности. "Ему были предъявлены обвинения по статьям "Дача взятки" и "Должностной подлог". Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к семи годам лишения свободы. B июле 2017 года Bерховный суд сократил срок наказания до шести лет лишения свободы. Правозащитники признали Рустамова политзаключенным. Ибо Алиаббас Рустамов, будучи главой фирмы «Есаул» и адвокатом, оказывал гражданам юридические услуги, нередко безвозмездно. Он раскрывал общественности факты беззакония и произвола со стороны власти. На основе показаний лжесвидетелей его арестовали. Лето 2014 года как раз было периодом массовых арестов правозащитников. Тогда были арестованы правозащитники Лейла Юнус, Ариф Юнус, Интигам Алиев, Расул Джафаров, журналист Сеймур Хази, ряд других активистов", - сказал Чобаноглу.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы уклончиво ответили на вопрос о том, проводит ли Алиаббас Рустамов голодовку. "Каждый заключенный имеет право на голодовку. Для этого он должен обратиться руководству учреждения, потом его изолируют и состояние его здоровья берут под наблюдение", - сказали в отделе корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".