Игроки ФК "Ростов" в матче против ФК "Арсенал". Фото: скриншот со страницы fcrostov в Instagram https://www.instagram.com/p/B0eC5tzIMlR/

28 июля 2019, 22:34

Карпин указал на слабые места в игре "Ростова" против "Арсенала"

Футболисты "Ростова" победили в матче третьего тура Российской премьер-лиги-2019/20 против тульского "Арсенала". Ведя в счете, игроки ростовской команды не доигрывали моменты, считает тренер Валерий Карпин.

Поединок, который состоялся сегодня на стадионе "Арсенал", завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Его посетили 9 654 зрителя, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ. 

Первыми счет открыли гости - на 21-й минуте гол забил полузащитник Роман Еременко. На 49-й минуте преимущество ростовчан увеличил Алексей Ионов. 

Шанс на ничью появился у хозяев на 67-й минуте, когда отличился Евгений Луценко, однако через 14 минут третий гол за "Ростов" забил Элдор Шомуродов. Окончательный результат установил на 90-й минуте Горан Чаушич.

Имея в запасе два мяча, игроки "Ростова" позволяли себе не доигрывать моменты, заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ростовчан Валерий Карпин. 

"Тяжелая игра. Концовка получилась нервная. Даже при счете 3:1. Понятно, это наша проблема. "Арсенал" нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру. При разнице в два мяча начинали где-то не добегать, не дорабатывать, и "Арсенал" перехватывал инициативу", - цитирует Карпина сайт клуба. 

После трех туров ростовская команда поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В четвертом туре "Ростов" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 3 августа.

Напомним, 20 июля футболисты "Ростова" сыграли вничью в матче второго тура чемпионата России сезона 2019/20 против московского "Спартака", сравняв счет в добавленное арбитром время. 

На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещен справочный материал "Футбольный клуб "Ростов".

Примечание:

"Российский футбольный союз поддержал Бердыева в финансовом споре с "Ростовом", "Арбитраж принял иск о банкротстве "Ростова", "Краснодар" на своем поле разгромил "Сочи" в чемпионате России".

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