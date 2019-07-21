Последствия обильных осадков в Краснодаре. Фото: скриншот со страницы mchs_krasnodar https://www.instagram.com/p/B0LyyQ6o7QK/

21 июля 2019, 20:49

Власти Краснодара получили 40 заявок о подтоплении после сильного дождя

В результате сильного дождя, который прошел сегодня в Краснодаре, произошло подтопление 10 автодорожных участков и 19 придворовых территорий, сообщило МЧС. Городские власти получили 40 заявок о подтоплении. 

По данным ведомства на 18.00 мск, уровень воды на затопленных участках составляет 10-20 см.

"К ликвидации последствий привлечено 23 единицы водооткачивающей техники, в том числе пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В течение суток в Краснодаре выпало 46 мм осадков, однако это не является превышением нормы, сообщил представитель Краснодарского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Он отметил, что норма составляет около 100 мм, сообщил ТАСС. 

"Подтопления ликвидируют уже по 40 заявкам в разных микрорайонах города. В середине дня количество спецтехники было увеличено, сейчас таких единиц 18, две из которых - собственные машины Центра мониторинга дорожного движения и транспорта", - говорится в сообщении на сайте городской администрации Краснодара. 

По данным городских властей, после восьмичасового дождя наиболее сложная ситуация возникла в районе улиц Московской и Гомельской.

Скриншот со страницы mchs_krasnodar https://www.instagram.com/p/B0LyyQ6o7QK/"Там сильные подтопления потому, что эта вода попадает в старый коллектор в районе ул. Солнечной, который не справляется с таким количеством осадков. Это проблема, которую предстоит решать", - цитирует сайт слова главы администрации Прикубанского внутригородского округа Александра Журавлева.

Он добавил, что "на территории микрорайона работает насосная станция, которая откачивает воду в объеме около 1100 кубометров в час". 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 22 июля в Краснодаре ожидаются небольшие осадки, скорость ветра составит 5 метров в секунду, температура воздуха +21. Днем 22 июля осадков не предвидится, ветер усилится до 6 м/с, температура поднимется до +29.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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22 июля 2019, 01:17

  • Жители Краснодара пожаловались на масштабные последствия сильного дождя

    В течение 21 июля в Краснодаре выпало 46 мм осадков, однако спасателям и городским служба удалось восстановить движение общественного транспорта, сообщили власти Краснодара. Пользователи соцсетей предположили, что одной из причин подтоплений в краевой столице стали забитые ливневки, а также пожаловались на недостаточное количество водооткачивающей техники. О большом ущербе от дождя заявили жители многоквартирного дома на улице Мира, где две недели назад сгорела крыша.

21 июля 2019, 23:58

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