Власти Краснодара получили 40 заявок о подтоплении после сильного дождя

21 июля 2019, 20:49

В результате сильного дождя, который прошел сегодня в Краснодаре, произошло подтопление 10 автодорожных участков и 19 придворовых территорий, сообщило МЧС. Городские власти получили 40 заявок о подтоплении.

По данным ведомства на 18.00 мск, уровень воды на затопленных участках составляет 10-20 см.

"К ликвидации последствий привлечено 23 единицы водооткачивающей техники, в том числе пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В течение суток в Краснодаре выпало 46 мм осадков, однако это не является превышением нормы, сообщил представитель Краснодарского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Он отметил, что норма составляет около 100 мм, сообщил ТАСС.

"Подтопления ликвидируют уже по 40 заявкам в разных микрорайонах города. В середине дня количество спецтехники было увеличено, сейчас таких единиц 18, две из которых - собственные машины Центра мониторинга дорожного движения и транспорта", - говорится в сообщении на сайте городской администрации Краснодара.

По данным городских властей, после восьмичасового дождя наиболее сложная ситуация возникла в районе улиц Московской и Гомельской.

"Там сильные подтопления потому, что эта вода попадает в старый коллектор в районе ул. Солнечной, который не справляется с таким количеством осадков. Это проблема, которую предстоит решать", - цитирует сайт слова главы администрации Прикубанского внутригородского округа Александра Журавлева.

Он добавил, что "на территории микрорайона работает насосная станция, которая откачивает воду в объеме около 1100 кубометров в час".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 22 июля в Краснодаре ожидаются небольшие осадки, скорость ветра составит 5 метров в секунду, температура воздуха +21. Днем 22 июля осадков не предвидится, ветер усилится до 6 м/с, температура поднимется до +29.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.