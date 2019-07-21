Восемь футбольных фанатов задержаны после матча в Ростове-на-Дону

21 июля 2019, 14:15

Задержания болельщиков, использовавших пиротехнику на матче между "Ростовом" и "Спартаком", привели к стычкам силовиков с фанатами, которые пытались освободить задержанных. Московский клуб раскритиковал действия ростовских правоохранителей.

Как писал "Кавказский узел", футбольный матч второго тура Российской премьер-лиги между "Ростовом" и московским "Спартаком", прошедший вечером 20 июля на стадионе "Ростов-Арена", завершился со счетом 2:2.

По данным Российской премьер-лиги, во время матча болельщики «Спартака» "неоднократно использовали пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов". После матча полицейские задержали болельщиков, которые использовали пиротехнику, сообщила пресс-служба РПЛ.

"Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции. По данным мэрии Ростова, по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек", - говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте лиги.

Часть 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) предусматривает до 10 тысяч рублей штрафа, ч. 3 этой статьи (грубое нарушение правил поведения зрителей соревнования) – штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Сотрудник пресс-службы областного управления Росгвардии подтвердил задержание восьми человек, пишет сегодня ТАСС.

"Во время футбольного матча между командами "Ростов" и "Спартак" болельщики одной из команд допустили нарушение общественного порядка: зажигали файеры и петарды, о запрете использования которых были неоднократно предупреждены сотрудниками полиции. Кроме того, один из болельщиков спровоцировал драку с контролером-распределителем", - приводит его слова агентство.

Клуб «Спартак» выразил возмущение действиями сотрудников стадиона, стюардов и правоохранителей, сообщает "Чемпионат". "Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу-2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча", - цитирует заявление московского клуба издание.

В анонсе матча, размещенном на сайте "Спартака" 20 июля, клуб призвал болельщиков не нарушать правила поведения на матче. "Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения", - предупредил своих болельщиков "Спартак".