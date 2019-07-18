18 июля 2019, 19:44

Дело о нападениях с кислотой на девушек в Буденновске дошло до суда

Житель Буденновска обвинен в нападениях с кислотой на трех несовершеннолетних девушек, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года 19-летний студент медицинского колледжа был задержан по подозрению в нападении на трех несовершеннолетних девушек в Буденновске, получивших химические ожоги от серной кислоты.  

"По данным следствия, 20 июня 2017 года обвиняемый беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня он же облил кислотой еще двух 15 и 16-летних девушек, которых встретил на улице города. В результате трое несовершеннолетних потерпевших получили ожоги различной степени тяжести", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Молодой человек обвинен по статьям об умышленном причинении тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия (п.п. "д", "з" ч. 2 ст. 111, п.п. "д", "з" ч. 2 ст. 112, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК России). "Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"На Ставрополье разыскивается обливший кислотой двух девушек велосипедист", "Лечением облитых в Буденновске кислотой девушек занялись врачи из Ставрополя", "Присяжные признали виновным жителя Буденновска в изнасиловании малолетней девочки в больнице". 

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