Оппозиция назвала срыв пикета в Баку нарушением свободы собраний

18 июля 2019, 10:24

Силовики сорвали несанкционированный пикет активистов партии "Мусават" перед посольством Ирана необоснованно, поскольку разрешения властей Баку на проведение акций протеста не требуется, заявили представители партии. Все задержанные участники пикета освобождены, уточнили они.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля в Баку силовики сорвали пикет активистов партии "Мусават" перед посольством Ирана, задержав более 10 человек. Позднее участники акции были освобождены, кроме главы молодежной организации "Мусават" Эльмана Гулиева.

Оппозиционеры пытались провести пикет в знак протеста против налаживания совместного производства оружия Тегераном и Ереваном. Они требовали от властей Ирана отказаться от военного сотрудничества с Арменией.

Активисты были освобождены из Сабаильского районного управления полиции через час после задержания, силовики сделали им "устное предупреждение", сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли.

По его словам, акция была организована молодежной организацией «Мусават», но в ней участвовали и члены партии старшего возраста. Всего в акции приняли участие около 20 человек.

Эльмана Гулиева также освободили примерно через полтора часа после задержания, уточнил Гаджибейли. "Его, оказывается, увезли в Бинагадинское районное управление полиции и, продержав некоторое время, отпустили", - сказал представитель партии "Мусават".

Гаджибейли расценил действия силовиков как «нарушение свободы собраний». "Организаторы заранее обратились с уведомлением в Исполнительную власть Баку о проведении пикета. Но они получили отказ: власти рекомендовали не проводить акцию, а направить свои требования к посольству в виде письма. Но, согласно Конституции, в Азербайджане гарантирована свобода собраний, и проведение демонстраций носит уведомительный, а не разрешительный характер", - объяснил оппозиционер.

Разгон и задержания пикетчиков раскритиковал и активист «Мусават», член Координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу. Акция "касалась общенациональных интересов" Азербайджана, пояснил он.

"Иран, на словах ратуя за мусульманскую солидарность и декларируя поддержку территориальной целостности Азербайджана, оказывает военную поддержку Армении, оккупирующей территории Азербайджана. Недавно на выставке в Москве были продемонстрированы образцы военной продукции, производимой совместно Ираном и Арменией. Действия Ирана идут вразрез с резолюциями Организации исламского сотрудничества о поддержке территориальной целостности Азербайджана и осуждении оккупации Арменией азербайджанских территорий. Мы намеревались выразить протест против политики Тегеранского режима. Но полиция грубо разогнала акцию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Тофиг Ягублу.

В июне на международном военно-техническом форуме "Армия" в Подмосковье Армения продемонстрировала радиолокационную станцию Najm-802 совместного с Ираном производства. Станция используется для дистанционного обнаружения летящих целей и выдачи их координат для уничтожения. "Данная разработка позволяет создавать над Арменией и Нагорным Карабахом сплошное радиолокационное поле", - сообщило 3 июля ИА «Оружие России».

Участники пикета распространили текст резолюции акции в соцсетях. В резолюции содержатся требования к правительству Ирана прекратить военное сотрудничество с Арменией, аннулировать договор о совместном с Арменией производстве вооружения, а также прекратить "дискриминационную политику" в отношении этнических азербайджанцев, живущих в Иране.

В резолюции также содержится требование к властям Азербайджана "выразить политическую оценку военному сотрудничеству Армении с Ираном и принять адекватные меры в отношении политики Тегерана против азербайджанского государства и народа", передал корреспондент "Кавказского узла".

Пикет активистов был пресечен, поскольку акция не была согласована с властями города, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления полиции Баку.

В пресс-службе посольства Ирана в Баку не ответили на звонки корреспондента "Кавказского узла".