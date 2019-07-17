Жительница Кабардино-Балкарии пожаловалась на угрозы мужу в колонии

17 июля 2019, 21:10

Житель Кабардино-Балкарии Рустам Миссиров столкнулся с унижениями и вымогательством в колонии в Омской области, а после жалоб ему пригрозили расправой, заявила супруга осужденного.

Жена Миссирова Лола Шомахова подала жалобу в Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр и уполномоченному по правам человека в республике.

"По поводу вымогательства денежных средств заключенных хочу пояснить, что я лично не раз переводила денежные средства по просьбе моего мужа на банковскую карту (имеется номер и имя его владельца). Ранее я скрывала эти факты, потому что это было гарантией его безопасности. Но теперь я буду писать все как есть", - говорится в жалобе от 15 июля, опубликованной сегодня на сайте правозащитного центра.

Администрация колонии не рассматривает жалобы Миссирова и не пересылает их другим адресатам, лишая его права на защиту от произвола, утверждает Шомахова. По словам супруги заключенного, она уже восемь месяцев пытается добиться реакции от различных инстанций. 28 марта в колонии прошла прокурорская проверка, но она была формальной, сообщила Лола Шомахова. "Администрация колонии делала все, чтобы осужденные со своими жалобами не имели возможности встретиться с прокурором. Мой муж стал кричать, чтобы обратить на себя внимание. Прокурор Тебенькова вызвала Миссирова Р. К. и приняла от него жалобу, а затем поручила его прокурору г. Омска Хомякову", - написала Шомахова.

После того, как Миссирову удалось подать жалобу, его пригрозили отправить на психиатрическое лечение, утверждает Шомахова. "Все-таки пожаловался?! Теперь посмотришь, что мы с тобой сделаем! Мы тебя "заколим" и отправим в "дурку", - процитировала она тюремного врача.

Со дня подачи жалобы Миссирова два месяца продержали в изоляторе, затем поместили в строгие условия содержания, а потом в суд было подано об изменении вида исправительного учреждения с особого режима на тюремный. "[Чтобы] таким способом избавится от неудобного жалобщика и отправить его подальше", - считает Шомахова. По словам Шомаховой, рассмотрение ходатайства было назначено на 12 июля, но информации о решении нет. Адвокату, которая обращалась в суд 15 июля, также отказались ее сообщить.

Ранее, 9 июля, Миссирова посетила адвокат Татьяна Егорова, которой он передал письмо с жалобами на угрозы, сообщила Шомахова. "Еще хоть одну жалобу напишете, отравлю и тебя, и твою жену!" - приводится угроза в объяснительной Миссирова, факсимиле которой сопровождается публикация.

На сайте УФСИН по Омской области по состоянию на 21:10 мск 17 июля нет комментариев относительно этой жалобы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, осужденный за убийство футбольного фаната, 8 мая записал видеообращение, в котором попросил правозащитников и журналистов вмешаться в ситуацию с его непрерывным содержанием в штрафном изоляторе и нарушением религиозных прав. Дело дошло до суда, но добиться удовлетворения большинства своих жалоб Черкесову не удалось.