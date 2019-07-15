Силовики отчитались о ликвидации ячейки ИГ* в Ростовской области

15 июля 2019, 14:02

Подозреваемый в терроризме убит в перестрелке с силовиками в Ростовской области, двое его предполагаемых сообщников задержаны, сообщило сегодня ФСБ.

Убитого силовики считают руководителем ячейки "Исламского государства"*. После того, как полицейские попытались остановить его автомобиль недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского района, он открыл огонь. В ходе перестрелки в машине сдетонировало взрывное устройство, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Еще двое человек были задержаны в Ростове-на-Дону, со ссылкой на ФСб сообщил сегодня "Интерфакс".

У задержанных нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Все трое, по данным ФСБ, граждане России. "Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан", - процитировал сегодня сообщение ведомства ТАСС.

Дело возбуждено по уголовным статьям "Приготовление к террористическому акту", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов"" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору", информировало издание.

Перестрелка в Родионово-Несветайском районе произошла 12 июля. Машина, из котрой по полицейским был открыт огонь из автомата Калашникова, имела абхазские номера, говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала "Ростов Главный". На фотографиях, которыми сопровождается публикация, виден обгоревший остов легкового автомобиля и лежащая на земле книга "Жизнь пророка".

Убитый 12 июля в перестрелке с силовиками в Ростовской области - уроженец Астраханской области, паспорт ему выдали в Дагестане, информировал сегодня Telegram-канал "Северный Кавказ".

На видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Экстремизму - нет!" видно, как силовики берут образцы с обгоревших деталей автомобиля, кладут на траву автомат Калашникова. На других кадрах сотрудники ФСБ врываются в квартиру, затем виден лежащий на полу человек в наручниках. Когда в кадре появляется пакет с гранатами и взрывчаткой, закадровый голос спрашивает: "Ка можете объяснить?" "Не мое", - отвечает мужской голос. Затем следуют кадры еще одного задержания.

"Кавказский узел" не может тпроверить, когда и где были сделаны фото и видео, публикованные в Telegram-каналах.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.