Скриншот страницы https://www.instagram.com/p/Bz4yOkSox13/

14 июля 2019, 14:02

Пользователей Instagram возмутило загрязнение реки в Хасавюрте

Видеокадры с загрязнением реки Акташ отходами из канализационной системы Хасавюрта вызвали негодование у пользователей соцсети.

Видео загрязнения реки Акташ опубликовано сегодня на странице "Новости. Дагестан" в Instagram. На кадрах видно, как из канализационной трубы жидкость стекает в речную воду.

Автор видео пояснил, что запись сделана 12 июля. "Находимся в русле реки Акташ. Вот хасавюртовская городская канализация стекает прямо в русло реки... Дальше – несколько сел. Люди, живущие в этих селах, говорят, что употребляют эту воду... Молодые ребята купаются в этой воде, представьте себе. Тут рядом находиться невозможно, здесь сильный запах", – сказал за кадром автор видеозаписи.

По состоянию на 14.02 мск, под записью опубликовано девять комментариев. Авторы некоторых из них высказали возмущение увиденным.

"Какой ужас. Где правительство? Зато коммунальные услуги оплачиваются за бешеные тарифы", - написал, в частности, пользователь aniasagalaeva. "Всех привести к наказанию за это, кто ответственный", - призвал пользователь gadjlmurad.k.83. Несколько пользователей Instagram предложили также хасавюртовским чиновникам искупаться в этой воде.

Администрация Хасавюрта, по состоянию на 14.02 мск, не прокомментировала на своем сайте эти сообщения.

"Кавказский узел" писал ранее, что в марте в Хасавюрте обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции 104 человека. Полиция начала расследование дела о нарушении санитарных норм, а пользователи соцсетей призвали правоохранителей провести анализ воды из реки Акташ, сообщив, что в Хасавюрте "никогда не было чистой воды".

Примечание:

"Прокуратура потребовала обеспечить жителей дагестанского села качественной водой", "Роспотребнадзор назвал источники загрязнения моря в Дагестане", "Попова потребовала заняться очисткой воды после отравления в Хасавюрте".

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