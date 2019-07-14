Активистка рассказала о принудительном вывозе из Москвы чеченской девушки

14 июля 2019, 07:42

Родные увезли проживающую в Москве девушку в Чечню против ее воли, принуждая к замужеству, рассказала активистка центра "Китеж".

Девушка жила в Москве с родителями, однако после того, как они узнали о том, что дочь встречается с русским молодым человеком, решили насильно вывезти ее на родину и выдать замуж за соотечественника, рассказала активистка центра Дарья Серенко.

Выросших в Европе чеченских девушек, родственники обманом вызывают или привозят на родину, где заставляют выйти замуж, рассказали ранее "Кавказскому узлу" правозащитники. Возвращение молодых чеченок из Европы и принуждение к замужеству в Чечне связано не с традициями, а с консервативностью отдельных людей, считают ученый Ахмет Ярлыкапов и правозащитник Ахмед Гисаев. Чеченские власти одобряют инициативу родственников девушек, предположила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Они отобрали у 20-летней девушки паспорт, не разрешали ей покидать квартиру и продолжать обучение, рассказало издание "Медуза" в опубликованном 13 июля материале "Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству".

Девушка обратилась в организацию «Правовая инициатива», рассказали в кризисном центре. «Я жалею родителей и очень сильно боюсь за свою жизнь одновременно. Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу как величайший позор человечества, а в худшем - я все-таки выйду замуж», - цитирует активистка ее обращение к юристам организации.

Затем она сбежала из дома и 5 июля обратилась в кризисный центр "Китеж", где пробыла несколько дней, а затем исчезла, оставив там деньги и документы, рассказала Серенко.

Впоследствии им стало известно о том, что она находится в московском аэропорту "Внуково" вместе с родственниками, они направляются в Чечню. Номер рейса, которым ее собираются вывозить на Родину, активисты узнали от подруги девушки. Она также рассказала активистам, что девушка "попросила о помощи и сказала, что ее накачивали лекарствами", - пояснила Серенко.

По ее словам, активисты центра приехали в аэропорт и обратились за помощью к полицейским, однако те не нашли оснований задерживать пассажиров. Родственники девушки не позволили с ней поговорить, отметила она. По словам Серенко, девушка вела себя заторможено, а ее отец сильно схватил активистку за плечо и попытался сфотографировать.

Серенко также рассказала, что в Москве девушка встречалась с русским парнем, и родственники решили увезти ее на Родину после того, как родители об этом узнали. По словам активистки, "молодой человек сейчас получает угрозы".

Комментариев родственников девушки относительно версии активистов центра не поступало. По состоянию на 7.30 мск 14 июля на сайте Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу нет информации об обращении активистов.