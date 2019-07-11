11 июля 2019, 20:38

Александру Аверину присуждена компенсация за уголовное преследование

Суд в Ростове-на-Дону обязал Минфин выплатить сопредседателю "Другой России" Александру Аверину 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование по статье о хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин был признан виновным в попытке контрабанды оружия на КПП в Ростовской области, и приговорен к трем годам колонии общего режима. При этом по обвинению в хранении оружия Аверина оправдали. 6 марта Ростовский областной суд отклонил апелляцию на приговор. Защита настаивает, что дело сфальсифицировано.

По версии силовиков, Аверин 7 апреля на пункте пропуска "Матвеев Курган" скрыл от пограничников пистолет и патроны, приобретенные в Украине, и пытался провезти их в Россию. Аверин заявил, что стал жертвой провокации, с ним согласны и однопартийцы.

Сегодня Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил гражданский иск Александра Аверина о компенсации морального вреда. В зале присутствовали адвокат Аверина Владимир Осенний и представитель МВД Светлана Езусова. Аверин не возражал против рассмотрения иска в его отсутствие. Родственники и однопартийцы осужденного в суде также не присутствовали, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Аверин указал в жалобе, что был оправдан по статье о хранении оружия за отсутствием состава преступления, и попросил взыскать с государства 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 25 тысяч рублей на расходы по оплате услуг адвоката. Сопредседатель партии "Другая Россия" Александр Аверин, широко известный в политических кругах в Москве и Санкт-Петербурге, неоднократно заявлял, что является противником оружия, указал суду адвокат Владимир Осенний. По словам Осеннего, суд против Аверина "ударил по его репутации, он испытал моральные страдания". Поскольку Аверин находится в местах лишения свободы, ему была необходима юридическая консультация по составлению иска, а обычный гонорар адвоката по гражданским искам в Ростовской области составляет 50 тысяч рублей, отметил защитник.

Представитель МВД сообщила, что Александр Аверин был реабилитирован только по одной статье, вывод о моральных страданиях Аверина сделать из его иска нельзя, а сумма в полмиллиона рублей является явно завышенной. "При незаконном уголовном преследовании каждый человек испытывает как нравственные, так и физические страдания", - процитировал в ответ определение Верховного суда России адвокат. Однако представитель полиции попросила суд не удовлетворять иск.

В итоге суд постановил взыскать в пользу Александра Аверина 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. Покрывать расходы на адвоката суд не разрешил.

"Реабилитация признана. Определяя сумму подобных компенсаций, суд исходит «из разумности и справедливости» - это абстрактное понятие. С учетом того, что Аверин оправдан по одной из статей, считаю, что это нормальное решение", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" решение суда адвокат Владимир Осенний.

Он добавил, что Александр Аверин этапирован в одну из колоний в Ростовской области, жалоб на условия содержания у него нет.

Примечание:

"Ростовские оппозиционеры предупредили об опасности усиления репрессий после мундиаля", "Ростовская активистка вызвана в полицию после флешмоба "Обобрали до трусов", "Дело сторонника "Правого сектора"* направлено в ростовский суд".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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