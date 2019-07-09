Шесть человек заболели крымской лихорадкой в Волгоградской области

09 июля 2019, 06:37

Более 1700 человек обратились в больницы Волгоградской области по поводу укусов клещей. У шести человек диагностирована крымская геморрагическая лихорадка, у одного - боррелиоз.

Как писал "Кавказский узел", по данным на начало мая в Волгоградской области был зафиксирован один случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой.

По данным на 8 июля, в медицинские учреждения Волгоградской области после укусов клещей обратились 1745 человек, сообщает "Высота 102".

Из числа обратившихся шесть человек заболели крымской геморрагической лихорадкой. Кроме того, зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), сообщают "Городские вести".