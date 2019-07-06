Жильцов пятиэтажки в Волгоградской области эвакуировали из-за пожара

06 июля 2019, 10:26

Пожарные эвакуировали минувшей ночью жильцов многоквартирного дома в Михайловском районе Волгоградской области, есть пострадавший, сообщило МЧС.

Сообщение о пожаре в Михайловке было получено спасателями в 00.10 (23.10 мск 5 июля). Пожар удалось потушить уже спустя 12 минут, однако потребовалась эвакуация 15 жильцов пятиэтажного дома.

Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Волгоградской области. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Источник в экстренных службах региона рассказал, что от огня пострадал 64-летний мужчина, информировала сегодня "Высота 102".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 мая спасатели эвакуировали в Тракторозаводском районе Волгограда жильцов четырехэтажного дома, где загорелась кровля