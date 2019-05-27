Ликвидация пожара. Фото http://34.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7985782/

27 мая 2019, 10:44

80 волгоградцев эвакуированы после пожара в многоэтажке

Спасатели эвакуировали в Тракторозаводском районе Волгограда жильцов четырехэтажного дома, где загорелась кровля, погибших и пострадавших нет, сообщили сегодня в МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Жолудева поступило в пожарно-спасательную службу сегодня около 00.18 мск. По данным пожарных, огонь охватил 25 квадратных метров кровли дома. "Погибших и пострадавших нет. (Из дома) эвакуировано 80 человек", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте волгоградского управления МЧС. Пожар был потушен к 00.38 мск.

Все эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщает сегодня "Волгоград News". Горевший дом по адресу: улица Жолудева, 16 был построен в 1945 году из камня и кирпича, но с деревянными перекрытиями, информирует V1.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 марта в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Волгограде один человек погиб, еще один госпитализирован и 30 были эвакуированы.

Примечание:

"20 человек эвакуированы при пожаре в волгоградской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки в Волгограде пострадали при пожаре", "Четыре человека стали жертвами пожара в Волгоградской области".

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