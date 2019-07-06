Более 200 работников медеплавильного комбината в Алаверди уволены

06 июля 2019, 02:50

Сотрудники Алавердского медеплавильного комбината, попавшие под сокращение, согласились отсрочить акции протеста до встречи с губернатором области. Они требуют освобождения от выплат по кредитам в связи с потерей работы и возобновления работы предприятия.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Алавердского медеплавильного комбината в феврале 2019 года дважды перекрывали железную дорогу Ереван - Тбилиси, требуя от властей решить проблему предприятия. Они ожидают окончания переговоров, заранее пригрозив, что возобновят протесты, если результат их не устроит. Компания, владеющая комбинатом, отложила увольнение сотрудников сначала до 30 апреля, а затем до конца июня.

Медеплавильный завод в городе Алаверди прекратил работу еще 19 октября 2018 года. Сразу после этого работники начали акцию протеста, и власти пообещали, что "правительство сделает все возможное, чтобы завод работал". Сообщалось, что штраф в размере 380 миллионов драмов (около 780,5 тысячи долларов США), наложенный на компанию инспекторами по экологии и недрам, будет отсрочен. В случае закрытия завода как минимум 630 человек останутся без работы, что приведет к массовой миграции горожан, заявили сотрудники предприятия.

Сокращение затронуло 212 из 496 работников медеплавильного комбината в Алаверди, еще 58 работников перевели в компанию по производству мелющих шаров, а увольнение остальных работников отложено еще на два месяца, до 31 августа, сообщила директор компании «Armenian Copper Programme» («Vallex Group») Лусине Меджлумян.

«Компания представила правительству несколько вариантов перезапуска комбината, в том числе временное возобновление производства меди, параллельно которому будет модернизирован технологический процесс, а также построена новая плавильня. Также было предложено наладить производство мелющих шаров», - сказано в ответе директора компании на письменный запрос, поступившем 4 июля «Кавказскому узлу».

Сотрудники предприятия угрожают возобновить акции протеста с требованием решить вопрос их трудоустройства и заморозить их выплаты по кредитам. 1 июня около 30 бывших работников на несколько часов заблокировали в знак протеста железную дорогу Ереван - Тбилиси, а также входы и выходы в здание предприятия, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» бывший работник медеплавильного комбината Аркадий Мгдсян.

По словам Мгдсяна, глава общины Алаверди и шеф областной полиции организовали встречу с губернатором Лорийской области, после которой уволенные рабочие приостановили акцию протеста. Губернатор попросил дать ему неделю, чтобы ознакомиться с ситуацией.

«На встрече в частности, были подняты вопросы трудоустройства и заморозки кредитных обязательств. Мы также потребовали организовать трехстороннюю встречу работников, руководства компании, и вице-премьером Тиграном Авиняном. Нас не устраивает эта неопределенность. Владельцы говорят одно, правительство – другое, а нас не интересуют проблемы в их отношениях. Мы требуем создать рабочие места, чтобы обеспечить семьи. К примеру, нас могут трудоустроить на Тегутском месторождении. Другого места работы в городе нет, Алаверди построен вокруг комбината», - подчеркнул Мгдсян.

Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян 8 июля снова встретится с работниками медеплавильного комбината и представит им позицию правительства по поводу дальнейшей судьбы предприятия, сообщили в пресс-службе администрации региона. «Также планируется встреча с руководством комбината», - скаала «Кавказскому узлу» пресс-секретарь губернатора Анна Гаспарян.

Пресс-секретарь вице-премьера Тиграна Авиняна Ваан Унанян, в свою очередь, заявил «Кавказскому узлу», что встреча с представителями медеплавильного комбината в Алаверди у чиновника не запланирована.

Бывшие работники комбината пожаловались на финансовые проблемы



Многие из уволенных работников комбината уже выехали на заработки, рассказал Аркадий Мгдсян. Сам мужчина, чтобы прокормить семью, начал подрабатывать водителем такси на собственной машине. Автомобиль, как и дом, он приобрел в кредит.

«В семье двое несовершеннолетних детей, и завтра мне могут постучать в дверь, попросив освободить дом. Уже третий месяц не могу платить по кредитам: 2/3 зарплаты, которая полагается за вынужденный простой, и с каждым месяцем платили все меньше. С трудом хватало на содержание семьи. Мы не отказываемся платить, но как, если у нас нет работы? Не хотелось бы мигрировать. Алаверди - приграничный город, что будет, если город опустеет? Это все же вопрос безопасности», - подчеркнул уволенный работник комбината.

Мгдсян работал на комбинате металлургом-плавильщиком. «Эта профессия считается вредной. Работа тяжелая, как физически, так и психологически. «Играешь» с огнем, температура которого достигает 1500 градусов по Цельсию. Работали сменно, по восемь часов: пять дней с 8.00 до 16.00, пять дней с 16.00 до 24.00, и еще пять дней по ночам, с полуночи до восьми. Между дневными сменами полагалось по одному свободному дню, а после ночной – два дня отдыха. Ночная смена оплачивалась вдвойне. В месяц в среднем получал 150-170 тысяч драмов (310-355 долларов)», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Коллега Аркадия Армен Киракосян, также попавший под сокращение, не может найти работу по специальности из-за отсутствия металлургической промышленности.

«Аналогичного комбината, как в Алаверди, в Армении нет, а наша профессия специфична. Я работал мостовым крановщиком, у меня пятый высший разряд. Получал до 220 тысяч драмов (460 долларов) с учетом премиальных и ночных смен. На данный момент работаю чернорабочим в Ереване, по шесть дней в неделю, заливаю бетон. В среднем в месяц выходит около 200 тысяч драмов (420 долларов)», - рассказал он «Кавказскому узлу».

Киракосян арендует с братом жилье в столице. Семью с собой из Алаверди он в Ереван не привез. «Платим вдвоем 70 тысяч драмов (145 долларов). Свободный день воскресенье, и то не всегда удается съездить к семье», - отметил он.

По словам мужчины, работники комбината в последние четыре года работали по восемь часов, хотя по закону им полагался шестичасовой рабочий день. «У нас вредная профессия, но владельцу удалось обойти закон, и изменить график на восьмичасовой. В законе есть пункт, в котором сказано, что график может быть увеличен по согласию работника. Мы вынуждено подписали новые договоры», - сказал он.

Две трети зарплаты за вынужденный простой, по его данным, рассчитывали неверно. «Я должен был получать 160-165 тысяч драмов (335-345 долларов), но столько я получил только в первый месяц простоя. Остальные месяцы мне выплачивали 110-120 тысяч драмов (230-250 долларов). Должны считать на основании зарплаты, когда мы работали, но стали выплачивать с учетом простоя», - посетовал Киракосян.

В профсоюзе комбината затруднились сказать, все ли требования закона были соблюдены при расчете выплат за вынужденный простой. «Этот вопрос обсуждался с юристом и бухгалтером комбината. Пришли к выводу, что выплаты осуществляются в соответствии с законом, но так это, или нет, я затруднюсь сказать», - заявил «Кавказскому узлу» глава профсоюза Алавердского медеплавильного комбината Альберт Бабаджанян.

Профсоюз будет следовать за соблюдением положений трудового законодательства при выплатах окончательного расчета уволенным работникам, подчеркнул он.

Депутат фракции «Мой шаг» Арен Мкртчян (избран в парламент по рейтинговому списку в 9-м территориальном избирательном округе, куда входит и Алаверди - прим. "Кавказского узла") сообщил, что передал главе Центробанка Армении данные 152 работников комбината по вопросу заморозки или реструктуризации их кредитных обязательств.

«В десяти банках и кредитных организациях у них накопилось в общей сложности 346 долговых обязательств на 273,2 миллионов драмов (около 495 тысяч долларов). Сейчас обсуждаются варианты содействия работникам, прежде всего тем, которые попали под сокращение», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Комбинат сорвал обязательства по снижению выбросов



Компания, управляющая комбинатом, была оштрафована за несоблюдение условий лицензии, рассказал бывший глава инспекции по охране природы и недр при правительстве Армении Артур Григорян (руководил ведомством с 22 июня 2018 года по 21 января 2019 года - прим. "Кавказского узла").

«Компания взяла на себя обязательство в течение 2012-2017 годов последовательно снизить объемы выбросов, сократив их на 90%. Выбросы производства, в частности, ангидрида серы и оксида меди, превышали норму в несколько раз», - заявил он «Кавказскому узлу».

Впоследствии в компании заявили, что реализация требований невозможна и единственным решением проблемы может стать только строительство нового завода, добавил Григорян.

«Если в компании знали, что технически невозможно выполнить условия, почему взяли на себя эту ответственность? И почему власти выдали лицензию на деятельность, не получив гарантии? Понятно, что есть социальная проблема, что есть проблема трудоустройства в городе, но все должно быть рациональным», - считает бывший чиновник.

По итогам проверок компания, которой принадлежит Алавердский медеплавильный комбинат, получила административный штраф в размере 300 тысяч драмов (625 долларов). Ущерб окружающей среде инспекция оценила в 378 миллионов драмов (порядка 788 тысяч долларов).

Город Алаверди занимает лидирующие позиции по числу онкологических заболеваний, утверждает директор «Центра общинной мобилизации и содействия», член инициативной группы «SOS Алаверди» Олег Дулгарян.

По словам активиста, в 2018 году чешская организация «Arnika» взяла пробы волос жителей Алаверди и исследовала яйца местных кур. «Исследования показали, что в куриных яйцах содержание диоксина превышает норму в шесть раз, а в волосах жителей выявили наличие тяжелых металлов. Это свидетельство негативного воздействия выбросов комбината. В июле та же чешская организация по нашему заказу начнет исследование местной сельскохозяйственной продукции – фруктов и овощей, - на наличие в них вредных элементов. Ориентировочно, заключение будет готово в сентябре-октябре», - сообщил Дулгарян корреспонденту «Кавказского узла»

Исследование поможет оценить вред, который наносят выбросы комбината здоровью человека, пояснил активист.

«В Армении нет организации, которая проводила бы оценку производственного воздействия на организм человека. Минздрав сейчас изучает опыт европейских стран для внедрения аналогичных механизмов оценки. В частности, в Европе есть список вредных веществ, вызывающих те или иные болезни. Важно доказать негативное воздействие, чтобы была возможность требовать компенсацию за ущерб», - подчеркнул он.