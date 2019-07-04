Глава района в Ростовской области обвинен в махинациях с землей

04 июля 2019, 22:55

Передано в суд дело бывшего руководителя администрации Милютинского района, обвиненного в завладении участком земли через подставных лиц и получении взятки за переоформление права на аренду земельного участка.

По версии следствия, осенью 2015 года глава района поспособствовал незаконному изъятию у общества с ограниченной ответственностью земельного участка, который затем был передан в аренду аффилированным лицам. Прибыль от сельскохозяйственного использования этого участка получал глава местной администрации, полагает следствие. Более того, он дал подчиненным указание не заниматься взысканием по арендной плате за пользование участком, которая за три года превысила 900 тысяч рублей.

Кроме того, в 2014-2016 годах он за переоформление права аренды на землю одним из сельскохозяйственных предприятий получил взятку в виде семян на сумму около полумиллиона рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере передано в Морозовский районный суд Ростовской области, сообщила сегодня Генеральная прокуратура России на своем сайте. Первая из этих статей Уголовного кодекса предполагает до семи, а вторая до 12 лет заключения.

На сайте администрации Милютинского района по состоянию на 22:55 мск 4 июля нет информации об этом деле. Комментариями самого обвиняемого "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 июня суд назначил 250 тысяч рублей штрафа бывшей главе Зареченского сельского поселения Ларисе Головиновой, признанной виновной в незаконном выделении земли.