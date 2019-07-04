04 июля 2019, 22:55

Глава района в Ростовской области обвинен в махинациях с землей

Передано в суд дело бывшего руководителя администрации Милютинского района, обвиненного в завладении участком земли через подставных лиц и получении взятки за переоформление права на аренду земельного участка.

По версии следствия, осенью 2015 года глава района поспособствовал незаконному изъятию у общества с ограниченной ответственностью земельного участка, который затем был передан в аренду аффилированным лицам. Прибыль от сельскохозяйственного использования этого участка получал глава местной администрации, полагает следствие. Более того, он дал подчиненным указание не заниматься взысканием по арендной плате за пользование участком, которая за три года превысила 900 тысяч рублей.

Кроме того, в 2014-2016 годах он за переоформление права аренды на землю одним из сельскохозяйственных предприятий получил взятку в виде семян на сумму около полумиллиона рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере передано в Морозовский районный суд Ростовской области, сообщила сегодня Генеральная прокуратура России на своем сайте. Первая из этих статей Уголовного кодекса предполагает до семи, а вторая до 12 лет заключения.

На сайте администрации Милютинского района по состоянию на 22:55 мск 4 июля нет информации об этом деле. Комментариями самого обвиняемого "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 июня суд назначил 250 тысяч рублей штрафа бывшей главе Зареченского сельского поселения Ларисе Головиновой, признанной виновной в незаконном выделении земли.

Примечание:

"Начальник таможенного поста арестован в Ростове-на-Дону по делу о взятке", "Сотрудники Таганрогской таможни обвинены в получении взятки", "Полицейский осужден за взяточничество в Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 23:53

04 июля 2019, 23:01

  • Адвокат заявил об угрозах из-за защиты азербайджанского журналиста

    Азербайджанский адвокат Эльчин Садыгов, защищающий обвиняемого в госизмене журналиста Полада Асланова, рассказал, что в его адрес стали поступать угрозы. Он расценил их как давление, связанное с профессиональной деятельностью. Угрозы говорят о тяжелом положении адвокатуры и журналистики в Азербайджане, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители общественных организаций.

04 июля 2019, 22:48

04 июля 2019, 22:40

04 июля 2019, 22:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи