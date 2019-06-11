Песчанокопский райсуд. Фото: http://peschanokopsky.ros.sudrf.ru

11 июня 2019, 19:38

Глава села в Ростовской области оштрафована за незаконное выделение земли

Песчанокопский райсуд назначил штраф 250 тысяч рублей бывшей главе Зареченского сельского поселения Ларисе Головиновой, переквалифицировав ее действия с получения взятки на превышение должностных полномочий.

Оглашение приговора состоялось 10 июня, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Песчанокопского райсуда Ростовской области.

"Головинова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ [превышение должностных полномочий], ей назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. На основании части 5 статьи 72 УК РФ назначенное Головиновой наказание в виде штрафа смягчено до 250 000 рублей" – рассказал представитель пресс-службы райсуда.

Часть 5 статьи 72 УК РФ гласит: «При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания».

Он добавил, что суд переквалифицировал действия Головиновой.

Дело рассматривалось с октября 2018 года, следует из картотеки на сайте суда. В документах суда значится, что Головинова была обвинена по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее в прокуратуре Ростовской области корреспонденту «Кавказского узла» рассказали о сути обвинения.

По версии следствия, глава села в период времени с августа 2015 года по октябрь 2017 года получила от местного жителя через посредников взятку в сумме 170 000 рублей. За эти деньги, как заявляли следователи, глава села предоставила местному жителю без наличия на то законных оснований и без соблюдения конкурсной процедуры в аренду земельный участок, государственная собственность на который не была разграничена.

Действия бывшей главы Зареченского сельского поселения нанесли ущерб бюджету  Песчанокопского района  в сумме более 900 тысяч рублей, говорится в сообщении от 25 октября 2018 года о передаче дела в суд на сайте прокуратуры Ростовской области.

Отметим, что максимальное наказание по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ, по которому ранее обвинялась Головинова, составляет 12 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 286 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до семи лет.

Комментариями Ларисы Головиновой и её адвокатов, а также представителей прокуратуры относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал о вынесенном в апреле приговоре бывшему сотруднику администрации Малокаменского сельского поселения Ростовской области Кириллу Козину по делу о получении взятки и насилии в отношении представителя власти. Козин получил три года и шесть месяцев условно, но заявил, что дело сфабриковано, а объяснил уголовное преследование своей борьбой с незаконной добычей песчаника на казачьих землях.

Примечание:

"Начальник таможенного поста арестован в Ростове-на-Дону по делу о взятке", "Сотрудники Таганрогской таможни обвинены в получении взятки", "Полицейский осужден за взяточничество в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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