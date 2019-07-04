Совет Европы рассказал о новом этапе борьбы с семейным насилием в Армении

04 июля 2019, 10:32

Мероприятия по борьбе с семейным насилием, предусмотренные Стамбульской конвенцией, начались в Армении 3 июля. Программа включает, в том числе переподготовку юристов, полицейских, социальных работников, сообщил ереванский офис Совета Европы.

Реализация программы "О предупреждении и наказании насилия в семье в Армении. Продолжение работы по ратификации Стамбульской конвенции", начатая 3 июля в Ереване, предусматривает переподготовку юристов, полицейских, социальных работников. Программа реализуется Советом Европы совместно с правительством Армении, в частности, с Минтруда и Минобразования, а также полиции и офиса омбудсмена. Длительность программы - с апреля 2019 по август 2021 года, бюджет - 600 тысяч евро, говорится в сообщении, распространенном 3 июля ереванским офисом Совета Европы (перевод корреспондента "Кавказского узла").

К конвенции Совета Европы "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием" (Стамбульской конвенции) присоединились 46 стран, а также Европейский союз. Армения подписала конвенцию в январе 2018 года.

Ратификация Стамбульской конвенции создаст дополнительные правовые механизмы борьбы против насилия в семье, заявила 3 июля на презентации программы "О предупреждении и наказании насилия" в Ереване министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

По ее мнению, для эффективной борьбы с семейным насилием необходимы "условия, которые позволят государству не просто реагировать на насилие, но и предотвращать его". "Важно также повышать уровень информированности общества, в том числе посредством активного участия СМИ и общественных организаций", - отметила министр.

Замминистра образования, науки, культуры и спорта Аревик Анапиосян считает, что в обществе игнорируется проблема семейного насилия. На презентации программы она отметила, что реформа системы образования поможет повысить эффективность борьбы с насилием в семье, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Три года назад провели среди учителей опрос, итоги которого выявили, что женщины в мужчине ценят смелость, а мужчины в женщинах скромность. То есть, в нашем обществе до сих пор сохранилось восприятие, что женщина должна терпеть. Необходимо сломать имеющиеся стереотипы о мужчине и женщине", - заявила она в ходе дискуссии.

Ратификация Стамбульской конвенции станет прогрессом в борьбе с семейным насилием, заявил в свою очередь представитель офиса омбудсмена Артем Седракян.

По его мнению, проблема восприятия обществом семейного насилия лежит не только в правовой плоскости, но и в психологической. "Важно понять, что повышение социальной роли женщины в обществе, ее присутствие в госструктурах и армии позволят сформировать толерантное и здоровое общество", - считает Седракян.

Глава офиса Совета Европы в Армении Наталья Вутова заявила на презентации, что необходимо менять менталитет общества. "Стереотип, что мужчина занимает лидирующее положение, а женщина играет пассивную роль в обществе, распространен не только в Армении, но и во всем мире. Люди должны понять, что и женщина может быть главой семьи", - заявила она.

Вовлеченность армянских властей в разработку новых положений говорит о наличии политической воли, добавила Вутова.

9 октября 2017 года прошли общественные слушания законопроекта о семейном насилии в Армении. В ноябре правительство Армении одобрило документ, убрав из него формулировку "семейное насилие". Коалиция "Против насилия в отношении женщин" потребовала сохранить этот термин и, наоборот, исключить новые формулировки об укреплении традиционных ценностей. Закон был принят в декабре 2017 года. Он включает три основных механизма обеспечения безопасности пострадавших от семейного насилия – предупреждение, экстренное вмешательство и решение о защите, а также меры административной или уголовной ответственности. При этом проект закона не предусматривает лишение родительских прав.

Глава Управления по защите прав несовершеннолетних и борьбе с семейным насилием Полиции Армении, полковник Нелли Дурян привела данные, согласно которым, после вступления в силу закона "О предотвращении семейного насилия" 30 июня 2018 года, было зарегистрировано 1090 случаев насилия. По ее словам, жертвами становятся как женщины и дети, так и мужчины.

"В свыше 100 случаях субъектами насилия стали женщины, которых также берут на учет. С ними проводится работа, в том числе, и психологическая. По 200 случаям суды вынесли решения о защите и безотлагательном вмешательстве", - заявила она в ходе дискуссии.

Создано шесть центров содействия жертвам насилия, три из которых в Ереване, еще по одному в Сюникской, Лорийской и Ширакской областях, добавила Дурян.