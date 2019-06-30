Длительное отсутствие воды вынудило жителей дагестанского поселка выйти на митинг

30 июня 2019, 00:04

Жители махачкалинского поселка Караман-2 вышли на митинг к зданию местной администрации из-за длительного отсутствия воды в домах. Пользователи Instagram поддержали митингующих, заявив о проблемах с водоснабжением в других населенных пунктах республики.

По словам жителей, воды нет "уже второй месяц", однако за подключение к центральному водоснабжению они были вынуждены заплатить по 20 000 рублей.

"Мы, жители поселка Караман-2, на границе с Новокули (село в Новолакском районе Дагестана, - прим. "Кавказского узла"), уже как второй месяц у нас нет воды, нервы на пределе, район почти полностью заселен", - говорится в описании к видео опубликованном 29 июня на странице сообщества tut.dagestan в Instagram.

На кадрах видно, как несколько десятков человек, в основном женщины и дети, скандируют "Воды! Воды!". Также на видео присутствуют вооруженные силовики, которые оттесняют людей с проезжей части. Когда прошел митинг, в описании к видео не указано.

Местность Караман (Черные Камни) относится к Кумторкалинскому району Дагестана. Располагается к северу от центра Махачкалы, на побережье Каспийского моря, возле устья реки Сулак. Находится в подчинении администрации города Махачкалы. Относится к лесному фонду, говорится в справке "Кавказского узла".

Ситуация в поселке Караман-2 вызвала активное обсуждение подписчиков паблика. В течение восьми часов соответствующий пост собрал более 55 200 просмотров и не менее 90 комментариев. Многие пользователи высказали слова поддержки жителям поселка.

"Правительство, обратите внимание на проблемы посёлка Караман-2. У нас нет воды уже два месяца. У нас нет элементарного асфальта, для общественного транспорта. У нас нет мусорных баков. У нас нет нормальной администрации и правительства тоже, раз оно не видит наши забастовки", - написал пользователь karaman2karaman2.

"Мои родители ходят к сестре, чтобы искупаться! Благо она живет рядом. Отец встаёт в четыре часа утра, чтобы набрать хоть немного воды", - написала пользователь под ником khanum__art.

"То же самое в поселке Турали. Ужас, бастуют женщины и дети", - возмутилась semagamedova.

"Можно подумать, кто-то их услышит. Хасавюртовский район - вечная проблема с водой", - утверждает mama170186.

"Держитесь! Не только у вас эта проблема, но все молчат, так как помощи не будет", - отметил cvetochek__s.

О проблемах с водой в других населенных пунктах Дагестана заявили подписчики паблика lifedagestan. Пост о ситуации в Карамане-2, опубликованный 28 июня, собрали более 39 900 просмотров и 128 комментариев.

"Кривая балка! Тоже воды нет, неизвестно когда будет", - написал пользователь под ником iza.atai.zulha.shikay.

"То же самое творится в Дербентском районе, совхоз К. Маркса. Уже три или четыре месяца без воды, многие колодцы капают себе", - утверждает big_peach_and_cake.



"Это не только в Карамане. В близлежащих поселках Махачкалы такая ситуация", - отметил tender.05.

Из-за проблем с водоснабжением жители Карамана-2 уже не в первый раз выходят на митинг, говорится в сюжете телеканала ННТ, опубликованном в Youtube 11 июня.

"Лето в полном разгаре, а люди остались без воды, на протяжении нескольких месяцев жители микрорайона Караман-2 вынуждены покупать воду в магазинах и ждать, когда к их домам подъедет водовоз, терпение у людей на исходе, местные жители вышли на митинг к зданию администрации", - говорится в описании к видео.

По состоянию 00.00 мск на сайтах и страницах в соцсетях администрации Кумторкалинского района и мэрии Махачкалы нет реакции на требования жителей поселка Караман-2.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями Instagram в комментариях.

Напомним, 24 июня жители Избербаша пожаловались на перебои водоснабжения. По их данным, с начала июня в некоторые дома вода поступает с перебоями и плохого качества, из-за этого приходится покупать питьевую воду. Водопроводная система в городе изношена, а перебои связаны с ненормированным расходом воды в домах, пояснил представитель "Горводоканала".