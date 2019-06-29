Дело уроженца Кабардино-Балкарии поставило вопрос о халатности полицейских

29 июня 2019, 11:51

Прокуратура Москвы потребовала начать уголовное преследование сотрудников полиции, которые отпустили предполагаемого серийного отравителя родом из Кабардино-Балкарии. После этого подозреваемый совершил еще несколько тяжких преступлений, полагает ведомство.

Правоохранители с 8 июня искали человека, о котором рассказали госпитализированные после отравления мужчина и девушка, проинформировала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. "Были установлены приметы [подозреваемого], а в дальнейшем и анкетные данные. Подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена. Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений, мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений", - сказала Нефедова.

Прокуратура направила следствию материалы для возбуждения дела о халатности полицейских, со ссылкой на Людмилу Нефедову сообщил 28 июня ТАСС.

Таганский суд постановил арестовать подозреваемого Мурата Сабанова до 25 августа, сообщило 26 июня РИА "Новости". Сабанов частично признал вину. По его словам, он ограбил трех потерпевших, но не отравлял их. При этом, согласно материалам дела, при обыске у Сабанова нашли порошок и жидкость, в составе которых содержатся нейролептики.