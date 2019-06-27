27 июня 2019, 14:33

Учения мотострелков прошли на горном полигоне в Абхазии

Около 500 военнослужащих мотострелкового подразделения отработали навыки тактико-огневых стрельб по новым методикам в горах Абхазии, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Солдаты экипажей современных бронетранспортеров БТР-82АМ мотострелковых подразделений российской военной базы отработали навыки тактико-огневых стрельб по новым методикам. Учения прошли на горном полигоне Цабал в Абхазии, говорится в сегодняшнем сообщении Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России.

На маршруте учебной трассы около 500 военнослужащих открыли огонь из всех видов вооружения БТР-82АМ всеми возможными способами: с ходу, с места, с остановками. Кроме того, нововведения представлены поражением дальних целей и увеличением количества мишеней, включая низколетящую воздушную цель — вертолет, отмечается в сообщении. Всего в учебном мероприятии было задействовано более 50 единиц специальной и боевой техники, в том числе бронемашины связи на базе БТР-80.

Учения подразделений Южного военного округа носят, в том числе антитеррористический характер, поскольку Северный и Южный Кавказ не отличаются стабильностью, и "здесь наиболее высоки риски боевых столкновений", пояснил ранее "Кавказскому узлу" доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. "Однако я уверен, что учения не направлены на то, чтобы на кого-то нападать, речь идет об обороне государства", - подчеркнул эксперт.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в мае на учениях разведчики российской базы в Абхазии впервые использовали современные бронированные автомобили "Тигр-М", а также задействовали комплексы разведки и беспилотники.

Примечание:

"Масштабные учения трех тысяч военных начались в Абхазии", "Учения российских военных прошли в Абхазии", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

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