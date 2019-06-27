Пострадавшие при взрыве на танкере в Дагестане выписаны из больницы

27 июня 2019, 13:35

Врачи выписали из больницы двоих пострадавших при взрыве на танкере в Дагестане, сообщили сегодня в Минздраве. Судовладелец отчитался о выплатах родственникам жертв.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту 11 июня трое матросов погибли, трое были госпитализированы. 15 июня один из госпитализированных скончался в больнице. Погибшие были гражданами России.

Взрыв газовоздушной смеси произошел во время перекачки нефтепродуктов с танкера, сообщили в МЧС. На момент инцидента на танкере находились 12 членов экипажа. Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

«Состояние пострадавших (при взрыве на танкере в Дагестане) улучшилось, их выписали», - цитирует сегодня пресс-секретаря Минздрава региона Залину Муртазалиеаву ТАСС.

Выписанные из больницы проходят лечение по месту жительства. На время лечения пострадавшим было обеспечено квалифицированное медобслуживание, а родственники были доставлены и размещены в Махачкале, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте судовладельца «Волжское пароходство».

«Всем членам экипажа работодателем произведена единовременная компенсационная выплата. Компания взяла на себя расходы, связанные с погребением, а также оказала дополнительную материальную поддержку семьям погибших моряков», - отмечается в сообщении.

По данным судоходной компании, проводится работа по выплатам страхового возмещения, которые родственники погибших моряков смогут получить через полгода, после вступления в наследство. Ведется расследование для установления причин инцидента, разлива нефти нет, уточняется в сообщении.

На сайте Южного следственного управления на транспорте СКР на 13.30 мск сегодня нет информации об итогах расследования причин взрыва на танкере в Дагестане. Руководитель пресс-службы дагестанского управления МЧС Тамила Газимагомедова ранее заявила, что угрозы окружающей среде после взрыва в порту Махачкалы нет.