Число погибших после взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех человек

16 июня 2019, 08:42

Скончался один из госпитализированных после взрыва на танкере "ВФ Танкер-16" в Махачкалинском порту, сообщили 15 июня в судоходной компании "Волжское пароходство".

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту 11 июня трое матросов погибли, трое были госпитализированы. В МЧС сообщили, что произошел взрыв газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов. Погибшие оказались гражданами России.

Всего на момент инцидента на танкере находились 12 членов экипажа. На берег были эвакуированы девять человек, трое из них были госпитализированы. "Четыре человека погибли", - говорится в сообщении, опубликованном 15 июня на сайте судоходной компании "Волжское пароходство".

Погиб один из трех госпитализированных моряков, пишет сегодня со ссылкой на компанию РИА "Новости".