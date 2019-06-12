Установлены личности погибших при взрыве на танкере в Дагестане

12 июня 2019, 08:39

Трое погибших в результате взрыва на танкере в Махачкалинском морском торговом порту были гражданами России, сообщили в правоохранительных органах Дагестана. МЧС исключило угрозу окружающей среде после взрыва.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту 11 июня трое матросов погибли, трое были госпитализированы. В МЧС сообщили, что произошел взрыв газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов. После взрыва загорелась жилая часть танкера.

Компания-владелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти, пишет РИА "Новости".

Пожар на танкере тушили 60 человек, он был полностью потушен к 13.30 мск 11 июня на площади 600 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным источника в правоохранительных органах Дагестана, личности погибших в результате взрыва установлены. "Личности всех троих погибших установлены, все - граждане РФ", - цитирует источник ТАСС.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова заявила, что угрозы окружающей среде после взрыва в порту Махачкалы нет, пишет "Федеральное агентство новостей".

Журналист и политик Максим Шевченко считает, что вопрос экологической угрозы остается пока открытым, поскольку инфраструктура порта Махачкалы в плохом состоянии. "Я думаю, что вся эта грязь, которая в результате взрыва возникла, вся выльется в Каспийское море, причем в акваторию Махачкалы, Каспийска. Все это будет иметь тяжелые последствия. Поскольку вся эта борьба за порт, которая велась очень давно, привела к тому, что из достаточно современного в начале 90-х порт превратился просто в груду ржавых развалин", - приводит слова Шевченко "360".

Нефтегавань в морском порту Махачкалы закрыта до окончания следственных действий, передает Общественное телевидение России.