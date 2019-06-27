Фермеры Чечни рассказали о нашествии саранчи

27 июня 2019, 13:13

Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти районах Чечни, где нашествие саранчи создало угрозу посевам, сообщили в Минсельхозе. Местные фермеры рассказали, что некоторым хозяйствам бороться с саранчой приходится своими силами.

Как писал "Кавказский узел", в мае Минсельхоз Чечни предупредил о нашествии саранчи, отметив наибольшие скопления кубышек с яйцами насекомых в Гудермесском, Шелковском и Грозненском районах Чечни.

В марте был введен режим чрезвычайной ситуации в Грозном и 12 муниципалитетах после гибели около 70 процентов озимых культур.

С 21 июня на территориях Грозненского, Гудермесского, Надтеречного, Наурского и Шелковского районов Чечни введен режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием саранчи, говорится в сообщении от 26 июня на сайте министерства сельского хозяйства республики.

"На данный момент саранчовые вредители выявлены примерно на 11 тысячах гектаров полей в пяти районах, в целом, по мнению специалистов, под угрозой поражения вредителями находится 40 тысяч гектаров посевов. На местах созданы специальные оперативные штабы по координации действий и проведению комплекса необходимых мероприятий. Ядохимикатами обработано порядка 6 тысяч гектаров посевов, главная задача заключается в том, чтобы в ближайшую неделю обработать как можно больше площадей, до того, как саранча начнет летать", - прокомментировали ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.



Для обработки полей химикатами в Чечне задействованы малая авиация и наземные опрыскиватели. Воздушное опрыскивание, с использованием двух самолетов малой авиации, производится на труднодоступных, относительно небольших участках. Емкость, установленная на самолете, вмещает в себя примерно 150 литров жидких ядохимикатов, а на наземных опрыскивателях – 2 тонны. Таких прицепных опрыскивателей используется 50 единиц, уточнил представитель Минсельхоза Чечни.



Мероприятия по борьбе саранчовыми вредителями, по его словам, продлятся до августа. В общей сложности планируется обработать свыше 40 тысяч гектаров полей.

Некоторые фермеры вынуждены бороться с саранчой своими силами

Местные аграрии говорят о большом скоплении саранчовых вредителей на приграничных с Дагестаном и Ставропольем территориях.



"У нас не то что поля, дороги в отдельных местах саранчой покрыты. Пока что она не летает, поэтому перемещается достаточно медленно. У нас процентов 25-30 полей поражено саранчой, обработку обещали начать сегодня-завтра. Главное успеть до того, как она (саранча) встанет на крыло, тогда уже потери будут огромные", - рассказал "Кавказскому узлу" работник сельхозпредприятия в Надтеречном районе Ибрагим.



Как утверждает другой фермер, Сайд-Али, вопросы, касающиеся борьбы с саранчовыми вредителями, хозяйствам приходится решать самостоятельно.



"Нужно заключить договор на поставку необходимого количества ядохимикатов и обработку полей, и это делают специалисты. Естественно, работа стоит денег. В зависимости от количества ядов и подлежащих обработке участков. У нас, к примеру, на обработку полей от вредителей ушло порядка 10 тысяч рублей", - заявил Сайдой-Али.



Работник одного из госхозов Грозненского района Бекхан заметил, что в первую очередь помощь от властей в борьбе с саранчой получают большие хозяйства, у которых значительные посевные площади.

"Это, понятное дело, оправдано, но увеличивает риски потерь для небольших организаций и КФХ. Хозяйства уже приступили к уборке урожая зерновых, и нашествие саранчи – новая головная боль. Мы пока выявили один участок, примерно в 50-60 гектаров, заселенный саранчой, запросили помощь малой авиации, на днях будем опрыскивать", - уточнил Бекхан.

Аграрии признали эффективность современных средств от саранчи



Аграрии отмечают также, что современные средства борьбы с саранчовыми вредителями являются достаточно эффективными.

"Используемые для уничтожения вредителей сейчас средства очень эффективны и дают хороший результат, и действуют они достаточно быстро. Уже минут через 15-20 можно наблюдать результат. Главное их правильное использование. Опрыскивать поля нужно или утром, или вечером, при отсутствии ветра и осадков", - подчеркнул в беседе с "Кавказским узлом" бывший работник Минсельхоза республики Хамзат.



В 2017 году из-за нашествия саранчи в приграничных с Дагестаном и Ставропольским краем районах Чечни также вводился режим чрезвычайной ситуации. В 2018-м чрезвычайных мер для борьбы с саранчовыми вредителями в Чечне не потребовалось. Власти республики выделили в текущем году 5 миллионов рублей на приобретение необходимых для борьбы с саранчовыми вредителями специальных средств.



Согласно данным Минсельхоза Чечни, в республике функционирует 581 предприятие сельхозназначения, 2 632 КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства) и более 1 080 индивидуальных предпринимателей.