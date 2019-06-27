27 июня 2019, 04:43
Аршавир Гарамян стал секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха
Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян назначил секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха Аршавира Гарамяна, занимавшего пост представителя президента непризнанной республики по особым поручениям.
Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года директор Службы национальной безопасности генерал-лейтенант Аршавир Гарамян подал в отставку после акций протеста в Степанакерте. Вместо него был назначен полковник Самвел Шахраманян.
Саакян 26 июня подписал указ, в соответствии с которым Гарамян назначен секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха, говорится в распространенном сообщении пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха. Этим же указом Гарамян освобожден от должности представителя президента Нагорного Карабаха по особым поручениям, отмечает пресс-служба.
Он сменил на этом посту Виталия Баласаняна, который занимал должность до 11 июня, говорится в сообщении.
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"