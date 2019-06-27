Аршавир Гарамян стал секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха

27 июня 2019, 04:43

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян назначил секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха Аршавира Гарамяна, занимавшего пост представителя президента непризнанной республики по особым поручениям.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года директор Службы национальной безопасности генерал-лейтенант Аршавир Гарамян подал в отставку после акций протеста в Степанакерте. Вместо него был назначен полковник Самвел Шахраманян.

Саакян 26 июня подписал указ, в соответствии с которым Гарамян назначен секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха, говорится в распространенном сообщении пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха. Этим же указом Гарамян освобожден от должности представителя президента Нагорного Карабаха по особым поручениям, отмечает пресс-служба.

Он сменил на этом посту Виталия Баласаняна, который занимал должность до 11 июня, говорится в сообщении.