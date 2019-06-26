СКР назвал точное число пострадавших от отравления в поселке Краснодарский

26 июня 2019, 14:29

24 человека, в том числе 13 детей пострадали от отравления в поселке на Кубани. 10 несовершеннолетних остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщает сегодня Следственный комитет. Образцы питьевой воды изъяты для исследования.

Как писал "Кавказский узел", водоснабжение поселка Краснодарский было приостановлено 25 июня после того, как более 20 человек обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора начали проверку инцидента, взяв пробы питьевой воды.

По данным следствия, возраст госпитализированных детей - от 1 года 10 месяцев до 14 лет. Все они были доставлены в больницу в период с 24 по 25 июня, сообщается сегодня на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"По факту отравления жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли образцы воды, которые направлены на исследование.

На время отключения трубопровода мэрия города организовала регулярный подвоз воды жителям посёлка. По поручению мэра Краснодара Евгения Первышова ситуацию лично контролирует глава Прикубанского округа Александр Журавлев, сообщила 25 июня на своем сайте "Деловая газета. Юг".