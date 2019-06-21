21 июня 2019, 00:29

Начальник отдела приставов в Ростове добился сокращения тюремного срока

Ростовский областной суд смягчил наказание бывшему начальника отдела противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Михаилу Покидько, осужденному за получение взятки и мошенничество.

Михаил Покидько 15 марта был приговорен Ленинским районным судом Ростова-на-Дону к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в сумме 175 000 рублей по обвинению в мошенничестве и получении взятки, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Судом было установлено, что в 2018 году Покидько потребовал от своего сотрудника взятку в 35 тысяч рублей за непривлечение к дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки. Также установлено, что он "мошенническим путем присвоил более 17 тысяч рублей, принадлежащих УФССП по Ростовской области, а также похитил 20 тысяч рублей, пообещав гражданину помочь избежать уголовной ответственности". Чиновник не согласился с приговором и обжаловал его. 

"Срок наказания был сокращен до четырех лет лишения колонии строгого режима с лишением права занимать должности государственной службы сроком на один год и штрафом в сумме 175 тысяч рублей", - сообщил 20 июня "Кавказскому узлу" представитель пресс-службы Ростовского областного суда.

Он отметил, что к осужденному была применена 64 статья УК России ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление").

Комментариями Михаила Покидько или его адвокатов, а также представителей прокуратуры относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, в конце мая суд признал главу отдела по противодействию коррупции службы судебных приставов в Ростовской области виновным в получении взяток на миллион рублей. Предшественник Михаила Покидько был приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима.

Примечание:

"Замглавы отдела приставов в Волгодонске осужден за взяточничество", "Главный пристав Ростовской области сменился после коррупционных скандалов", "Глава отдела приставов в Ростове-на-Дону задержан за взятку в миллион". 

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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