Открытие мемориала в Ставропольском крае посетили родственники жертв Холокоста

19 июня 2019, 16:51

На мемориале, открытом в Минеральных Водах 18 июня, высечены собранные в архивах и общинах имена более тысячи жертв Холокоста, сообщили в Российском еврейском конгрессе. В массовых убийствах участвовала также русская вспомогательная полиция, хотя ранее конфликтов на почве антисемитизма в городе не было, пояснил историк Павел Полян.

Памятник был открыт 18 июня в Минеральных Водах на месте второго по масштабам расстрела евреев во время Холокоста в России, уступающего только Змиевской балке в Ростове-на-Дону. В сентябре 1942 года на месте открытого мемориала было расстреляно более 7500 евреев, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

28 апреля 2014 года на Змиевской балке в Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия новой памятной доски. На ней уточнено, что это самое большое место захоронения евреев времен Великой Отечественной войны.

Потомки расстрелянных евреев узнали об открытии мемориала из прессы

На открытие приехал полковник в отставке Эмиль Зигель, которого в 1942 году ребенком вывез в Грузию местный житель, спасши от гибели, и который уже много лет каждый год приезжает в город, чтобы почтить память расстрелянных родителей. "На церемонии были также двое внуков погибших, которые узнали о проведении (мероприятия) из масс-медиа и приехали самостоятельно", - уточнили в пресс-службе конгресса. Вел церемонию сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост" Илья Альтман.

Холокост - это часть семейной истории для многих евреев, заявил на открытии президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. "Половина семьи моего отца и мамы была расстреляна. Одно из тяжелейших воспоминаний моего детства: мой дед, уйдя за хлебом, пришел с корзиной, полной человеческих костей. Он пошел собирать их, потому что в этот день начали взрывать карьеры, где похоронена его дочь, расстрелянная нацистами. Все, что мы делаем, мы делаем еще и потому, чтобы помнить о том, что было, и чтобы это никогда не повторилось", - отметил Каннер. По его словам, в планах конгресса установить плиты с именами погибших в ростовской Змиевской балке.

"Погибшие не исчезают, пока о них помнят, пока память о них живет в сотнях мемориалов, разбросанных по всей бывшей оккупированной Европе", - отметил посол Израиля в России Гарри Корен. По его словам, в Израиле "уважают и высоко чтут роль Советского Союза в великой победе над нацистской Германией и освобождении лагерей смерти". "Израиль, как и Россия, выступает против искажения исторической правды, борется против возрождения нацизма, отрицания Холокоста и забвения памяти павших солдат Красной армии", - заключил Корен.

В ходе церемонии Гарри Корен вручил памятную медаль "Праведник народов мира" от израильского музея и мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Ларисе Новиковой, внучке и дочери людей, спасших во время войны Евгению и Татьяну Эль, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Еврейского конгресса.

На мемориале высечены фамилии 1036 погибших евреев

Мемориал жертвам Холокоста в Минеральных Водах, созданный скульптором Ольгой Шимко, выполнен в виде раскрытой книги из бетона, облицованного черным мрамором высотой в человеческий рост. На центральной части мемориала изображены звезда Давида и железнодорожный вагон. На памятнике высечены фамилии 1036 погибших, которые удалось установить, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель мемориальных программ Российского еврейского конгресса Екатерина Лазарева. По ее словам, фамилии собирались в местных архивах и еврейских общинах, а затем проверялись научно-просветительным центром "Холокост".

Лазарева отметила, что фамилии продолжали поступать до самого открытия мемориала. "Прочитав новость в Интернете о готовящемся открытии памятника, человек нам передал данные о своих расстрелянных бабушке и дедушке, которые он ранее никому не предавал", - рассказала Лазарева.

По ее словам, мемориал был открыт благодаря программе Еврейского конгресса и центра "Холокост" "Вернуть достоинство", которая посвящена увековечиванию памяти жертв Холокоста в России. Программа реализуется при поддержке фонда евангельских христиан "Эвен Эзер", представителей региональных властей, общественных организаций и местных активистов. С момента создания программы в 2009 году в России было установлено 65 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны, рассказала Лазарева.

"Наша главная задача - установка памятников, сохранение памяти и поддержание в порядке мест массового захоронения. Мы работаем только в тех регионах, где существуют такие захоронения", - подчеркнула руководитель программы Еврейского конгресса. По словам Лазаревой, всего в России более 500 мест массовых расстрелов евреев, большинство из которых никак не отмечены.

Лазарева также отметила, что для публикации на сайте проекта "Вернуть достоинство" готовится огромная база данных, включающая известные имена жертв Холокоста, погибших в местах массового уничтожения евреев в России, в том числе и тех, чьи фамилии высечены на открытом в Минеральных Водах памятнике. "Мы надеемся, что сможем разместить эту базу в течение ближайшего полугода, чтобы люди могли находить имена и дополнять эту базу", - заключила Екатерина Лазарева.

До войны антисемитизм в Минводах проявлялся лишь на бытовом уровне

Особенностью уничтожения евреев в Минеральных Водах было то, что под удар попали многие эвакуированные, в том числе и вывезенные из блокадного Ленинграда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" историк Павел Полян. По его словам, место для расстрела евреев было выбрано "из-за удобства доставки обреченных: к стекольному заводу вела тупиковая железнодорожная ветка, а главное - там был вырыт противотанковый ров". "До (войны) отношения между евреями, которые поселились в Минеральных Водах в конце 19 века, и окружающим населением были достаточно сдержанными, хотя, конечно, на бытовом уровне антисемитизм присутствовал. Не было и никаких еврейских погромов после занятия города немцами, хотя в расстрелах наряду с членами айнзатцгруппы "Д" участвовали сотрудники русской вспомогательной полиции", - подчеркнул Полян.

"Айнзатцгруппа "Д" действовала на территории Молдавии, юга Украины, в Крыму и на Кавказе... В ее состав входило несколько оперативных и особых команд, в том числе сотрудников Гестапо. Командам были приданы по взводу полицейских и солдат СС — из них формировались команды для проведения экзекуций", - говорится в книге Сергея Чуева "Спецслужбы Третьего Рейха: Книга 2", СПб, 2003 г. "Русская вспомогательная полиция ... подразделения немецкой администрации, созданные из русских военнопленных и местного населения, на оккупированных территориях СССР в годы второй мировой войны", - говорится в книге Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна "Русские эсэсовцы", М., 2010 г.

Историк также отметил, что на Северном Кавказе немцы практически не создавали гетто. Исключением стал Нальчик, поскольку среди немецких чиновников начались дискуссии о том, как нужно поступать с горскими евреями, рассказал Полян. "К этому моменту у немцев уже был тренд — как можно скорее избавиться от евреев. Именно поэтому уничтожили, к примеру, два горско-еврейских колхоза в Ставропольском крае до того, как из Берлина пришла команда - не трогать их до окончательного прояснения ситуации", - заметил историк. По словам Поляна, некоторым обреченным евреям удалось спастись - среди таких был упомянутый выше Эмиль Зигель.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, который отмечается ежегодно 2 мая, проходили памятные мероприятия в еврейских школах в Пятигорске, а также траурные митинги в местах массового расстрела горских евреев на Ставрополье.