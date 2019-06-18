Волгоградец попросил Чайку вмешаться в дело о смерти беременной жены

18 июня 2019, 14:12

Житель Волгограда Арам Мачкалян 17 июня направил генпрокурору Юрию Чайке и главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву просьбу передать в другой суд дело о подмене диагноза умершей при родах супруги. Обвиняемые могут оказать давление на судью, опасается Мачкалян.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая 2018 года волгоградец Арам Мачкалян убедил председателя СКР Александра Бастрыкина передать следователям другого региона дело о смерти супруги, посетовав на неудовлетворительный ход расследования в Волгограде. По мнению Мачкаляна, женщина умерла при родах по недосмотру врачей, а при проведении патологоанатомического вскрытия вместо основного диагноза "пневмония" диагностировали аутоимунный гепатит, причем печень женщины подменили печенью неизвестного мужчины.

Жена Мачкаляна умерла 29 января 2017 года. 16 мая 2018 года руководитель волгоградского патологоанатомического бюро был заподозрен в служебном подлоге. По версии следствия, в морг попало тело беременной женщины, умершей от вирусной инфекции. Решив искусственно занизить статистику материнской смертности, подозреваемый, зная истинные причины смерти, подменил ее биологические образцы, предположили следователи.

17 июня Арам Мачкалян направил в Генпрокуратуру видео- и текстовое обращение, в котором попросил генпрокурора Юрия Чайку и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева передать дело о смерти жены в другой суд либо направить в Волгоград федерального судью из другого региона, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Арам Мачкалян.

Мачкалян также опубликовал 17 июня в YouTube "Обращение к генеральному прокурору России и председателю Верховного суда Российской Федерации", которое, по его словам, он записал в присутствии родителей умершей супруги.

"В январе 2017 года из-за халатности врачей и при странных обстоятельствах погибла моя супруга. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования этого уголовного дела было выявлено, что была подмена гистологических образцов (образцов тканей органов тела. – Прим. "Кавказского узла") с целью сокрытия истинных причин смерти... Обвинение предъявлено главному врачу [...], заведующей отделением [...] и врачу-патологоанатому", - рассказал в видеообращении волгоградец.

5 июня дело о служебном подлоге сотрудниками Волгоградского областного патологоанатомического бюро было направлено в Дзержинский райсуд Волгограда, сообщила в тот же день областная прокуратура на своем сайте. По версии следователей, руководитель бюро после вскрытия тела женщины, умершей после родов от бактериально-вирусной инфекции, дал указание и.о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей. Затем, по версии следствия, трое обвиняемых, чтобы не ухудшить статистические показатели "материнской смертности", приобщили к материалам вскрытия образцы печени другого человека, пораженные гепатитом, и указали причиной смерти заболевание, не связанное с беременностью и родами. Обвиняемые не признали вину в служебном подлоге и превышении полномочий, уточнило ведомство.

В своем обращении Мачкалян предположил, что во время расследования обвиняемые могли оказывать психологическое давление на свидетелей - санитаров бюро. "Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Дзержинский суд города Волгограда. Исходя из того, что на стадии следствия на свидетелей оказывалось давление, и что защитником главного врача является бывшая судья Дзержинского суда [...] просим генерального прокурора Российской Федерации вынести представление об изменении подсудности данного уголовного дела, либо председателя Верховного суда Российской Федерации прикомандировать федерального судью из иного региона для рассмотрения уголовного дела по существу в городе Волгограде", - сказал на видео Арам Мачкалян.

Рассмотрение дела судьей другого суда, например, областного, может повлиять на исход дела, пояснил Мачкалян свою позицию корреспонденту "Кавказского узла". "Я нисколько не умоляю заслуг судьи [Дзержинского райсуда] Овечкиной, которая будет рассматривать дело, но опасаюсь, что и на нее может быть оказано давление. Она судья справедливая, и к ней претензий нет", - сказал он.

Дата рассмотрения дела бывшего руководителя и сотрудников патологоанатомического бюро пока не назначена, сообщил 17 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Передача дел в другие суды практикуется редко

Согласно статье 35 Уголовно-процессуального кодекса (изменение территориальной подсудности уголовного дела), подсудность уголовного дела может быть изменена по ходатайству одной из сторон, в том числе, если есть обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" не участвующая в этом деле адвокат Ольга Завгороднева.

"Учитывая, что защитник [обвиняемого] - бывший сотрудник суда, я считаю, здесь есть основания, то есть конфликт интересов. Но ходатайство об изменении территориальной подсудности передается в вышестоящий суд через суд, в котором предстоит разбирательство уголовного дела. В этом ходатайстве нужно изложить основания для изменения подсудности. Оно должно быть обязательно подано до начала разбирательства по уголовному делу", - рассказала юрист.

Завгороднева уточнила, что решения об изменении подсудности дела редки. "У меня стаж в юриспруденции 15 лет, я помню три дела, в которых меняли подсудность, это, как правило, громкие дела. То есть это редкие случаи. Я думаю, вариант с направлением судьи из другого региона исключается. По крайней мере, я на практике такого не встречала. УПК предусматривает передачу дела в другой суд. У дела Мачкаляна большой резонанс, к нему приковано внимание", - рассказала адвокат.

Напомним, что, помимо служебного подлога, глава патологоанатомического бюро был заподозрен в том, что трудоустроил подчиненного с условием откатов и получил от него 360 тысяч рублей.

Согласно окончательной версии следствия, мужчина получил от санитаров взятки на общую сумму около 600 тысяч рублей, пообещав не привлекать их к дисциплинарной ответственности за платные услуги родственникам умерших. Кроме того, бывший руководитель бюро похитил более 160 тысяч рублей, которые сначала перечислил девяти подчиненным в качестве премий, а затем забрал под предлогом оплаты хозяйственных нужд организации. Ему предъявлено обвинение в получении взяток и мошенничестве, говорится в сообщении, размещенном 5 июня на сайте прокуратуры Волгоградской области.