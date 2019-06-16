Противник гей-парада в Тбилиси объявил о создании легиона

16 июня 2019, 22:45

Лагерь легиона появится в одном из центральных парков Тбилиси, в нем разместятся добровольцы, которые будут патрулировать город для противостояния проведению "Недели ЛГБТ", сообщил сегодня один из инициаторов идеи, бизнесмен Леван Васадзе.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ЛГБТ-активисты собрались у здания правительства Грузии, протестуя против заявления патриархии о недопустимости гей-парада. Там же собрались участники контракции, среди них были священники. Семь человек, которые пытались помешать акции ЛГБТ, были заключены под стражу, еще 21 человек находится под подпиской о невыезде. Троим из семи задержанных Тбилисский горсуд присудил штраф по 1000 лари (около 365 долларов). Все задержанные на акции против гей-парада были освобождены.

К проведению "Недели ЛГБТ" с 18 по 23 июня активисты, выступающие против гей-парадов, стали создавать легион. Добровольцы должны будут патрулировать город и препятствовать проведению акций ЛГБТ. Лагерь легиона будет действовать на этот период времени в одном из центральных парков Тбилиси, рассказал один из инициаторов его создания бизнесмен Леван Васадзе на встрече с единомышленниками вечером 16 июня. Это заявление, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла", прозвучало в прямом эфире "Палитры Ньюс".

По его словам, в ближайшие дни в парке будет проводиться запись добровольцев: в списки будут вноситься их имена, фамилии, возраст и военная подготовка. "Будут созданы отряды, и на протяжении недели они будут мирно патрулировать разные районы города", - сообщил Васадзе участникам встречи, на которую собрались только мужчины. По оценкам издания, собравшихся было несколько сотен.

Он подчеркнул, что у патруля не будет оружия. Однако, в случае проведения какой-либо демонстрации ЛГБТ-сообщества, добровольцы готовы "прорвать любой полицейский кордон".