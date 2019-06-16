Подозреваемые по делу о контрафакте в школах Дагестана отправлены под домашний арест

16 июня 2019, 10:38

Полицейские в Махачкале выявили организованную группу​ по производству и поставке в школы контрафактного сливочного масла. Глава муниципального учреждения и трое предпринимателей отправлены под домашний арест. Пользователи соцсетей потребовали наказать виновных по всей строгости.

"Должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения, и индивидуальные предприниматели (поставщик продукции, руководитель базы и производитель) в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 млн рублей", - сообщило МВД по Дагестану.

По данным ведомства, с 2016 по 2018 года должностные лица учреждения заключали госконтракты на поставку сливочного масла для школ. При этом они ограничивали конкуренцию, а под видом сливочного масла в школьные учреждения поставлялся "фальсифицированный продукт с пальмовым маслом, вредным для организма и значительно более​ дешевым по стоимости", говорится в сообщении, опубликованном 15 июня на странице МВД Дагестана в Instagram.

При этом, как полагает ведомство, подозреваемые закупали продукт по цене 90 рублей за килограмм, а продавали его более чем за 300 рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). ​В домах подозреваемых и торгово-производственных помещениях проведены обыски. Кировским судом Махачкалы в отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, проинформировало МВД.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пользователи Instagram выразили возмущение по поводу того, что в школы поставлялся фальсификат, и потребовали сурового наказания для фигурантов дела.

"Детей травили", - комментирует сегодня пользователь s_c_gerkules.

"Что же получается, детей травим с маленького возраста, причем каждый день. Просто непонятно, как таких людей можно оставлять жить среди людей. Они не люди, а преступники, и наказание должно быть такое [соответствующее]", - пишет сегодня uasiyat162018. По мнению этого пользователя, для того, чтобы таких ситуаций не возникало, нужно "восстановите полноценную работу гормолзавода Махачкалы".

"Всех надо посадить, кто нас умышленно, сознательно кормит пальмовым маслом. Это уже наглый беспредел. Травят и убивают народ", - считает lord19752705.

"Ужас! А мы требуем уважения к нам. Какое может быть уважение, если сами своих же детей, граждан травим!", - заявляет safinat5.

"И что дальше - условный срок один год?", - предполагает hasbylat_hasbylatov.

"Детей травили, а вы домашний арест - вот и вся ваша гуманность", - комментирует меру пресечения muhammad_m_m_s.

"И это все вышестоящие наживаются на наших детках. Все все об этом знали. И гнилая картошка, и морковка, и молоко прокисшее, и макароны крупы с жучками. А винили работников. Это уже давно было, сейчас за них взялись", - пишет madina481madina.

"В районах ситуация такая же - 100 процентов", - заявляет muradhalilov0.

"Кавказский узел" также сообщал, что в апреле главы образовательных учреждений Левашинского района Дагестана были наказаны за нарушения в питании детей. В учреждениях не соблюдалась физиологическая норма питания, для хранения сырых и готовых продуктов не использовались раздельные и специально промаркированные оборудование и кухонная посуда, сообщила прокуратура. Ведомство также нашло многочисленные нарушения в пищеблока детской больницы в Кизляре, и закрыла его. В марте прокуратура сочла непригодной организацию питания в детских садах Кизилюрта.