Власти в Сочи предложили Чуриковым переехать в полуподвал

15 июня 2019, 04:16

Семье Чуриковых, чей дом в Сочи снесли по указанию чиновников, предложено переехать в полуподвальное техническое помещение. Власти обязаны предоставить семье благоустроенное жилье взамен разрушенного, считают опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", семья Чуриковых, из четверых человек, проживающая в аварийном доме в Сочи, отказалась переселяться в однокомнатную квартиру. Власти города отключили жильцам дома свет и начали сносить здание. 11 июня рабочие проникли в квартиру Светланы Чуриковой, пока никого из членов семьи не было дома, вынесли вещи на улицу и разрушили дом.

На переселение в экстренном порядке жители дома 14 по улице Инжирной в Сочи пожаловались на смс-сервис "Кавказского узла" 3 июня. "Дом признан аварийным администрацией города. Мы ждали расселения много лет, однако переселяют нас только сейчас в экстренном порядке, без нашего согласия", - написали авторы обращения.

После сноса дома Чуриковых власти Сочи не предложили семье пригодного жилья. «В канун Дня России, когда страна праздновала, мы оказались на улице. Это все происходило близ летней резиденции Владимира Путина. Мы готовим президенту обращение на прямую линию, которая состоится 20 июня. Хотели бы ему задать вопрос, за что с нами так поступает государство. Сейчас у меня и моей семьи, где двое взрослых детей и муж-инвалид, нет никакого жилья. Всю ночь, когда наши вещи выкинули и дом сломали, мы провели на руинах нашего дома», - рассказала 14 июня Светлана Чурикова корреспонденту «Кавказского узла».

Семью приютили знакомые в другом районе Сочи, которые сами живут в очень стесненных условиях, рассказал муж Светланы Игорь Чуриков. По его словам, власти предложили им переехать в полуподвальное помещение, в котором только одна комната. Оно расположено в многоэтажном доме, который построен на оползневом склоне Вишневой улицы, на землях садоводства. «Конечно, мне не намерены туда переезжать. Документов на этот дом и технический полуподвал с видом на опорную стену, который стал квартирой, нам так и не предоставили», - рассказал Игорь Чуриков.

Юридическую помощь семье Чуриковых оказывает адвокат Сергей Костюк. Он находился на месте сноса дома Чуриковых 11 июня и вел переговоры с полицейскими, которые не хотели принимать заявление о проникновении в дом и самоуправстве.

"14 июня заканчивается трехдневный срок, который, согласно УПК России, отведен полиции на рассмотрение заявления и принятия решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в нем. Как мне сообщили, никакого решения не принято, а срок продлен до десяти суток. Если еще через десять суток, 24 июня, не будет дан ответ и не будет принято решение, то тогда следует обратиться либо в суд, либо к прокурору [с жалобой] на бездействие сотрудников полиции. Мне, как адвокату, видится очень важным добиться возбуждения уголовного дела по двум статьям - о самоуправстве и проникновении в чужое жилище", - сказал Костюк корреспонденту "Кавказского узла".

Власти могут сослаться на рабочих-гастарбайтеров, которые сносили дом, не будучи официально нанятыми на работу, но на месте сноса присутствовали чиновники, которые давали указания выносить вещи из квартиры Чуриковых, отметил адвокат.

"Они должны ответить, почему социально незащищенные жители Сочи должны быть выселены из своего жилища. Чиновник, который раздавал указания, не представился, но я сделал его фото», - пояснил Сергей Костюк.

Адвокат помог Чуриковым составить заявление в мэрию - в нем семья требует предоставления жилья по социальным нормам из расчета 18 квадратных метров на человека. Ответа на это обращение пока нет.

«Нужно действовать по линии возбуждения уголовного дела и в гражданском порядке: подать административный иск о бездействии чиновников, [игнорировании заявления] о предоставлении благоустроенного жилья. В этом же иске нужно потребовать предоставления этого жилья», - пояснил адвокат. По словам Сергея Костюка, как правило, суды удовлетворяют такие иски, в соответствии с жилищными норами, установленными решением Городского собрания Сочи (ГСС).

Согласно решению ГСС № 51 от 24 июня 2010 года "Об установлении учетной нормы и нормы предоставления общей площади жилого помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде города Сочи", норма предоставления общей площади жилого помещения в Сочи установлена в 18 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек и 33 квадратных метра - на одного человека.

Согласно Жилищному кодексу РФ, жилое помещение должно отвечать санитарным нормам и правилам, а полуподвальное помещение по ним не может приравниваться к благоустроенному жилью, отметил адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, не связанный с делом Чуриковых.

По действующим в Сочи нормам на каждого члена семьи должно приходиться по 18 квадратных метров площади. «Судя по ситуации - семья из супругов и двоих разнополых детей проживали в квартире по соцнайму, - им полагается квартира площадью не менее 72 квадратных метров из трех комнат, но никак не одна комната в полуподвальном помещении», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Чуриковым нужно добиваться возбуждения уголовного дела по статьям о самоуправстве и проникновении в чужое жилище и одновременно требовать от властей благоустроенное жилье взамен разрушенной квартиры. Если полиция и мэрия не реагируют на заявления в установленные сроки, необходимо обращаться в суд и прокуратуру.

После решения по уголовному делу Чуриковы смогут подать гражданский иск и требовать компенсации морального и материального вреда. В то же время они должны подать иск к мэрии с требованием предоставления жилья по социальным нормам, а после положительного решения суда добиваться через службу судебных приставов его исполнения - реального предоставления квартиры, пояснил он.