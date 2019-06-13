Светлана Чурикова на развалинах своего дома. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

13 июня 2019, 06:35

Рабочие разрушили дом семьи Чуриковых

В Сочи рабочие проникли в квартиру Светланы Чуриковой, пока никого из членов семьи не было дома, вынесли вещи на улицу и разрушили дом.

Как писал "Кавказский узел", семья Чуриковых, проживающая в аварийном доме в Сочи, отказалась переселяться в однокомнатную квартиру. Власти города отключили жильцам дома свет и начали сносить здание.

На переселение в экстренном порядке жители дома 14 по улице Инжирной в Сочи пожаловались на смс-сервис "Кавказского узла" 3 июня. "Дом признан аварийным администрацией города. Мы ждали расселения много лет, однако, переселяют нас только сейчас в экстренном порядке, без нашего согласия", - написали авторы обращения.

Экскаватор на месте снесенного дома Чуриковых. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".Светлана Чурикова утром 11 июня вышла на смену в городскую больницу № 4, но когда после смены она вернулась домой, то обнаружила свои вещи и вещи своей семьи лежащими на земле, а квартиру вскрытой и разрушенной. Обычно кто-то из членов ее семьи оставался дома, но в этот день отсутствовали все, чем воспользовались те, кто хочет снести их дом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Чурикова.

"Когда мы пришли домой, то дом был на все 100% обесточен. Не было света, воды, полдома снесли", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла Игорь Чуриков, супруг Светланы.

Чурикова рассказала, что 11 июня ей позвонил подрядчик, и сказал, что ему от мэрии поступило сообщение выбрасывать вещи и ломать квартиру, и что если никто не явится в течении получаса, то дверь будет вскрыта, а вещи выброшены.

"Я пояснила ему, что не могу оставить больных людей, за которыми ухаживаю, и что я категорически против, чтобы в мое жилище проникали без моего ведома, иначе я напишу в прокуратуру заявление о проникновении в жилище. Звонивший ответил, что он ничего не знает, и положил трубку", - рассказала Светлана Чурикова.

Она пояснила, что работает в городской больнице № 4 в нейрохирургическом отделении. "Как я могла бросить работу и пойти выносить свои вещи, тем более, если нет никакого решения о моем принудительном выселении", - сказала Светлана Чурикова.

Адвокат Сергей Костюк по просьбе Чуриковых прибыл на место.

Ирина Чурикова и сотрудники полиции. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"."Когда я прибыл на место события вместе с Чуриковыми, около 17 часов, то рабочие, ломавшие дом, увидев меня, разбежались. Тот, что бы на экскаваторе, тоже убежал, бросив свою технику. На вопросы один из оставшихся рабочих отвечать отказался… Мы вызвали на место события полицию, потому что фактически данное деяние квалифицируется, как проникновение в чужое жилище (ст. 139 УК РФ) и как самоуправство (ст. 330 УК РФ), о чем мы и заявили полицейским. После их прибытия мы передали им заявление о проникновении в жилище и самоуправстве", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Костюк.

"Около 18 часов в дежурную часть поступил звонок с улицы Инжирная 14 о взломе квартиры и проникновении в жилище. Туда выехал наряд полиции", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный полиции Центрального района, сказав, что после принятия заявления оно будет передано участковому инспектору.

В администрации Сочи от каких-либо комментариев в связи со сносом дома отказались, сославшись на договор с подрядчиком.

Примечание:

"Снос второго самостроя начался в сочинском поселке Мирный", "Прокуратура Новороссийска добилась блокировки сайта о продаже жилья в недострое", "Около полусотни человек приняли участие в митинге против застройки Сочи".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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