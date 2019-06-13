13 июня 2019, 16:35

Следком озвучил детали дела о махинациях с электроэнергией в Кабардино-Балкарии

Пять сотрудников "Каббалккоммунэнерго" подозреваются в том, что предлагали абонентам в Кабардино-Балкарии списывать потраченную электроэнергию за взятки, сообщил сегодня Следком. Преступная группа действовала под руководством бывшего главы предприятия, считает следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший глава и мастер "Каббалккоммунэнерго" подозреваются в том, что списали потраченную предпринимателем электроэнергию за 2,4 миллиона рублей.

МУП "Каббалккоммунэнерго" обслуживает и эксплуатирует электрические сети мощностью 0,4-6-10 кВ, которые находятся в Нальчике и его пригородах, сообщается на сайте предприятия.

По версии следствия, с начала 2017 года сотрудники и руководство муниципального предприятия "Каббалккоммунэнерго" предлагали абонентам аннулировать значительную часть потребленной ими электроэнергии за взятки. Руководителем группы был бывший глава предприятия, остальные действовали согласно распределенным в преступной группе ролям, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кабардино-балкарского управления СКР.

Дело расследуется по статьям "Получение взятки организованной группой лиц в особо крупном размере" и "Посредничество по взяточничестве", отмечает сегодня РИА "Кабардино-Балкария". Максимальная санкция по данным статьям - 15 и 12 лет заключения соответственно.

На сайте "Каббалккоммунэнерго" на 15.30 мск сегодня нет информации о возбуждении уголовного дела против пяти сотрудников предприятия. По информации, размещенной на сайте, с 23 мая 2016 года пост исполняющего обязанности главы муниципального учреждения занимал Арсен Мамишев. В декабре 2018 года эту должность занял Анзор Жанказиев, который с февраля 2019 года является директором "Каббалккоммунэнерго".

Примечание:

"Передано в суд дело главы отдела судебных приставов в Кабардино-Балкарии", "Наркополицейский задержан в Нальчике при получении взятки", "Полицейский уволен за взятку в Кабардино-Балкарии".

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