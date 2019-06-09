Более 500 детей посетили благотворительный спектакль в Махачкале

09 июня 2019, 11:36

Благотворительный показ спектакля “Алишка в стране игр”, приуроченный к празднику Ураза-Байрам, в Махачкале посетили свыше 500 воспитанников из детских домов и малообеспеченных семей, сообщили организаторы.

Показ спектакля состоялся 8 июня в зале “Русского театра”, на него были приглашены воспитанники детских домов и приютов со всего Дагестана. Всего мероприятие посетили свыше 500 детей, находящихся под опекой фонда “Надежда”, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фонда "Надежда" Мурад Керимов.

По его словам, билет на коммерческий показ стоил 300 рублей. Финансовые средства, вырученные от коммерческих показов спектакля, идут на частичное покрытие затрат, которые несет фонд для организации праздничных мероприятий. "Покупка этого билета - это участие в организации благотворительного показа, так как фонд понес серьезные затраты на подарки для детей”, - сообщил Керимов.

Также организаторами был объявлен благотворительный сбор на краудфандинговой площадке Tooba. Заявленная к сбору сумма - 350 тысяч рублей. По состоянию к 11.00 мск 9 июня было собрано 61423 рубля.

Показы спектаклей благотворительный фонд "Надежда" проводит уже в течение семи лет. В этом году было проведено всего три сеанса, два из которых являлись коммерческими, а один - благотворительным, рассказал Мурад Керимов.

До 2018 года спектакли, приуроченные к мусульманским праздникам "Ураза-байрам" и "Курбан-байрам", проводились на площадке кумыкского театра. Организаторам приходилось проводить больше сеансов из-за малой вместимости зрительного зала. "Однако с 2018 года данные мероприятия стали проводиться на площадке Русского театра, что значительно облегчило проведение праздничных мероприятий", - сказал Керимов.

В рамках показа для детей были проведены развлекательная программа и мастер-класс по народному промыслу. Каждый ребенок, пришедший на показ, получил подарок, отметил Керимов. "У нас достаточно серьезные затраты идут на подарки для детей. В этом году, кроме сладостей, мы вложили в подарок раскраску по мотивам дагестанского мультфильма "Отважный джигит"", - отметил Керимов.

Помимо расходов, связанных с подарками и развлекательной частью мероприятий, фонд также несет затраты на то, чтобы привезти воспитанников из детских домов и интернатов к месту проведения мероприятий, сообщил организатор. Фонд "Надежда" обращался в Министерство культуры Дагестана с просьбой о предоставлении площадки "Русского театра", а также Министерство внутренних дел Дагестана с просьбой обеспечить общественную безопасность на время проведения праздничных мероприятий, сообщил руководитель фонда.

Всего более 400 сирот из интернатов, не считая детей из подопечных фонду “Надежда” семей, приехали на благотворительный показ спектакля, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” сотрудник фонда “Надежда” Шамиль Абашилов. "Министерство культуры помогло и бесплатно предоставило зал "Русского театра". МВД Дагестана обеспечило безопасность проведения мероприятия", - сказал он.

Абашилов рассказал, что в ходе организации мероприятия фонд “Надежда” столкнулся с проблемой доставки детей из других городов и сел Дагестана в Махачкалу. “Чтобы привести детей из разных городов, оно [транспортное средство] требует специальных условий перевозки. Автобусы должны быть специально оборудованы, должны быть сопровождающие. Там столько условностей, что привести их [детей] не так просто”,- отметил он.

Зрителями благотворительного показа стали воспитанники детских домов Махачкалы, Хасавюрта, Кизилюрта и Буйнакска, а также дети из малоимущих семей Карабудахкентского района, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” один из участников организационной группы мероприятия Абдулла Махколиев.

По его словам, после благотворительного показа спектакля и проведения развлекательных мероприятий, для воспитанников домов-интернатов был организован праздничный обед. Дети и воспитатели были разделены по группам и их сопроводили в кафе, где уже был накрыт стол, сообщил представитель оргкомитета. "Некоторые махачкалинские кафе ответили на призыв фонда "Надежда" и организовали бесплатные обеды для детей из интернатов", - сообщил Махколиев.

Спектакль "Алишка в стране игр" - это история про мальчика, который попадает в мир игр и в итоге находит из него выход, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель творческой группы сценаристов спектакля Фархад Багиров.

"Посыл спектакля был в том, что слишком много играть - вредно, и он был не только к детям. Там сценарий прописывался так, чтобы и взрослые задумались",- отметил он.

В доработке сценария и в его корректировке участвовали и работники "Руссского театра". В ходе спектакля было предусмотрено не менее десяти "контактов со зрительским залом, где зал играл вместе с актерами". "Исходя из того состояния, которое было видно в зале, праздник удался для всех”, - отметил Багиров.

Багиров не исключил, что в последующих показах, организованных фондом “Надежда”, может быть развитие этой сюжетной линии.