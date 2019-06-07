Сейсмограф. Фото: Ivtorov https://ru.wikipedia.org/

07 июня 2019, 12:52

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане

Подземные толчки сегодня зарегистрированы в акватории Каспийского моря в 80 километрах от Дербента, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о сейсмособытии поступила сегодня спасателям в 09:15 мск. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дербентском районе в акватории Каспийского моря.

Эпицентр землетрясения находился в 80 км от Дербента в акватории Каспийского моря на глубине 29 километров. "Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало", - проинформировало ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении, которое произошло в Дагестане 25 мая. Подземные толчки магнитудой до 4,4 ощущались в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кумторкалинском районе, а их эпицентр находился близ Халибекаула Буйнакского района. Повреждения в результате землетрясения получили 20 жилых домов в этом селе и семь зданий школ и детсадов в Буйнакске, сообщили местные власти. Жители рассказали, что после землетрясения в их домах образовались трещины и осыпалась штукатурка. Такого рода повреждения жителям придется устранять своими силами, заявили в МЧС.

Примечание:

"Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Чечне", "Второе за сутки землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии".

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