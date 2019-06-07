Потушен пожар на рынке в Тбилиси

07 июня 2019, 11:49

Владелица сгоревшего в Тбилиси рынка исключила версию неисправности электропроводки. Полиция расследует дело по статье о поджоге. В администрации сообщили, что торговые объекты и товары были застрахованы.

Как писал "Кавказский узел", в результате сильного пожара, произошедшего сегодня ночью на крупнейшем рынке столицы Грузии, сгорели магазины с различными товарами на площади в несколько тысяч квадратных метров. К 02.20 по местному времени (01.20 мск) пожарным удалось локализовать огонь.

Пожар был полностью ликвидирован. Огонь тушили 90 пожарных, было задействовано 17 единиц техники, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным ведомства, пострадавших в результате пожара нет. Повреждены не менее 8 тысяч квадратных метров складских и торговых площадей, сгорели товары, подготовленных для продажи в магазинах. "Когда соответствующее агентство завершит следственные действия, владельцам будет разрешено войти в магазины", - цитирует начальника Тбилисского главного управления Службы Отара Кереселидзе "Sputnik-Грузия".

Спасатели и полиция всю ночь находились на месте пожара для обеспечения безопасности. Несколько раз между сотрудниками МВД и торговцами, которые пытались попасть к своим магазинам, происходили стычки, пишет "Новости-Грузия".

Владелица "китайского рынка", на котором произошел пожар, Лаура Гачава исключила, что пожар мог начаться в связи с неисправной электропроводкой. "Пожар произошел не из-за электроэнергии. Электролинии на объекте в порядке и по вечерам всегда все выключается. Внутрь пока что не пускают. То, что я увидела, не было крупным и чрезвычайным пожаром. Пожарные спасли большую часть продукции", - заявила Гачава.

В администрации отметили, что все торговые объекты и товары были застрахованы.

МВД Грузии начало следствие по статье "повреждение или уничтожение чужой вещи путем поджога", санкции которой предусматривают лишение свободы сроком от трех до пяти лет.