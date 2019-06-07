Пожарные тушат огонь на рынке в Тбилиси. Скриншот видео канала Georgian Broadcaster https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=gFESmKuMEX8

07 июня 2019, 02:31

Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси нанес серьезный ущерб предпринимателям

В результате сильного пожара, произошедшего сегодня ночью на крупнейшем рынке столицы Грузии, сгорели магазины с различными товарами на площади в несколько тысяч квадратных метров.

Огонь загорелся в одном из обувных магазинов на так называемом "китайском рынке", расположенном в районе Лило.

Охрана пыталась своими силами локализовать возгорание, сообщается на сайте Первого канал Общественного вещателя Грузии.

На место прибыли около 20 бригад пожарных-спасателей. К 2.20 по местному времени (1.20 мск)  очаги возгорания удалось локализовать, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Тбилисского управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отара Кереселидзе.

"Пожар локализован, на месте продолжают работать 17 пожарных машин. Опасности распространения огня нет", - сообщил Кереселидзе, добавив, что пострадавших нет.

Предприниматели пытаются спасти свой товар от огня. 

Примечание:

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