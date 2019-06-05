Жители Калача-на-Дону потребовали остановить сброс мусора в реку

05 июня 2019, 09:56

Подрядчик сваливает в водоем Гусиха в Калаче-на-Дону мусор от сноса аварийных домов в Калаче-на-Дону, что грозит экологической катастрофой, заявили жители города. Гусиха засыпается инертными отходами для создания там зоны отдыха, отметил подрядчик.

"Кавказский узел" писал о проблеме с вывозом мусора в Волгоградской области. 19 января восемь активистов завалили двери офиса оператора по вывозу мусора в Волгограде пакетами с отходами, протестуя против мусорного коллапса. 3 февраля в ходе митинга жители Калача-на-Дону раскритиковали мусорную реформу.

21 мая житель Калача-на-Дону Олег Горбунов в соцсети Facebook заявил о проблеме утилизации сломанных ветхих домов в Гусиху, выложив фото мусора. "В Калаче утопили… двухэтажку! Еще недавно она была лицом города. А теперь многоквартирный дом лежит на дне и на берегу Гусихи. Убитый в хлам, с остатками щитов, окон, перекрытий, обоев, линолеума и прочего. Лежит, кстати, рядом с историческим центром города, неподалеку от администрации района. Можно сказать, мечты недовольных мусорной реформой ("давайте вывозить мусор к администрации") сбылись с лихвой…Но лежат отходы 4 и 5 класса очень беспокойно. Кто-то в надежде, что граждане и прокуратура "слона-то и не заметят", пытается их раскатать бульдозером", - написал местный житель.

Он также высказал мнение, что вывозить мусор нужно было на спецполигон под Светлым Яром, где стоимость утилизации около 500 рублей за кубометр. "Понятно, что стоимость утилизации в Гусиху-Дон примерно на 500 рублей меньше. И тут калачевцы увидели страшное. Груженные мусором грузовики принялись ездить к берегу Гусихи. Мимо почившей лукойловской заправки, по хорошей дороге, которая тут же стала плохой. Она почему-то провалилась", - подчеркнул Горбунов.

Калачевцы пожаловались на подтопление домов из-за замусоривания Гусихи

Сброс ветхих домов в реки и озера усугубляет давнюю проблему калачевцев – затопление их домов грунтовыми водами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава Калачевского района Анатолий Архангельский.

"Чем больше мы тесним озера и речки, засыпая их мусором, тем больше вода подтапливает участки. Уровень поднимается. По весне, вплоть до лета, у нас стоит вода по колено, а то и пояс под домами, дома рушатся. Место свалки находится рядом с домом, сточные воды попадают в Дон. Страдают в основном переулок Речной, улица Донская, но сейчас грунтовые воды доходят и до улицы Травяного, и в центре Калача люди ощущают повышение уровня грунтовых вод, в частности, жители улицы Революционной. Не известно, как это аукнется. У нас уже уровень грунтовых вод стоит очень высоко, откачивают от случая к случаю. Мы думаем, что ситуация усугубится. Все эти отходы не улучшают качественный состав воды. Очистных сооружений нет, в Дон качается все как есть. Гусиху никто не чистит", - отметил он.

По словам Архангельского, "Гусиха выполняет роль дренажного коллектора, куда стекает вся снеговая талая вода с улиц". "По факту она сейчас единственный спаситель Калача от высокого уровня грунтовых вод. А мусоре можно найти все, что угодно – и портьеры, и обои, линолеум, и битое стекло, и кирпич от печей. Дома свозят целиком, при этом разбили дорогу. Я не понимаю, зачем дома возят в водоем. Мусор должны возить на полигон", - подчеркнул бывший глава Калачевского района.

Жительница Калача-на-Дону Елена рассказала, что грунтовые воды топят ее дом по улице Трявяного. "У нас полы повело от сырости. Теперь на Гусихе свалка – это ни в какие рамки не входит. Это водоем для сточных вод, захламлять его нельзя", - подчеркнула она.



"Если сейчас засыпать Гусиху, талым водам некуда будет идти и дома начнет топить очень сильно", - уверена жительница Калача-на-Дону Надежда.

"Наши дома страдают от затопления грунтовыми водами в результате того, что водокачки, которые находятся на Гусихе и Кондоле, не работают, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Антон Поляков. – В 50-х годах построены водокачки, которые перекачивали воду из этих озер в Дон. Сейчас эти водокачки выключены и грунтовая вода заливает наши подвалы и погреба, а в одно из этих озер – Гусиху - взяли и еще и мусор насыпали. Это усугубляет проблему. Озера нужно очищать, но ни в коем случае не засыпать".

По словам Полякова, он был понятым при задержании 27 мая КАМАЗа с мусором на берегу Гусихи. "Полиция забрала КАМАЗ на штрафстоянку", - отметил он.

По словам правозащитника Игоря Нагавкина, 27 мая он подъехал к Гусихе и преградил дорогу КАМАЗу. "Я снял на камеру как КАМАЗ подъезжал, когда он начал высыпать, я стал его снимать и преградил ему дорогу – он не мог выехать. Мы с другим местным жителем вызвали участкового, он подъехал, запросил документы у водителя КАМАЗа. Выяснилось, что КАМАЗ снят с учета в январе 2018 года. Машину вместе с мусором поставили на штрафстоянку", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин.

Гусиху стоит засыпать, уверены власти

Гусиха - заболоченный водоем, который не имеет собственника. Признаков реки у Гусихи нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор МКУ "Управление" Калачевского городского поселения Евгений Данилевский.

"На генплане города написано "протока Гусиха". Это замкнутый водный объект. Мы выехали на место. Туда засыпали часть снесенного дома по улице Революционной, и часть дома по улице Октябрьской. Лет 6 назад там должны были строить международный порт, завозили грунт и часть водоема уже засыпали. Он глубиной сантиметров 60, весь полностью зарос камышом, и мы получили предписание Роспотребнадзора о том, что водные объекты, не имеющие хозяйственного значения на территории городского поселения, необходимо ликвидировать, так как они могут являться рассадником лихорадки западного Нила", - пояснил Данилевский.

Он также отметил, что когда "начинали строить международный порт и засыпали часть водоема, народ не возмущался". "У местных жителей канализации нет, они держат скот и птицу, все эти стоки в Гусиху и уходят", - уверен Данилевский.



По его словам, в городе должно быть снесено 32 ветхих дома в течение года, подрядчик определен по конкурсу. "Наша позиция - засыпать Гусиху было бы неплохо. Там (при утилизации домов) столько инертного материала для засыпки, а у нас его нет. Тем более подрядчик написал нам письмо с просьбой выделить этот земельный участок для организации в дальнейшем там ландшафтного парка", - сказал Данилевский.

Сумма контракта на снос домов не предполагает вывоз мусора на полигон

Гусиха - "не озеро, не река, а болото", заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор фирмы-подрядчика ООО "Промышленное озеленение" Владимир Попов.

"Там даже воды практически нет, а именно болото, заросшее камышом, который горит каждый год и поджигает местный завод. Мы туда свозили глину и щепку, оставшуюся от домов. Сейчас все приостановлено, потому что идет разбирательство. Мы засыпали, хотели сделать как лучше – место отдыха, барбекю. Мы подали в администрацию письмо. Они рассматривали, а у нас сроки поджимали, и мы начали засыпать. Местные жители наблюдали, ездили смотрели, фотографировали. Они нафотографиировали кучи лежащего мусора, а у меня есть фотографии того же самого места, но уже разровненного, где уже нет мусора, а сверху земля. Внутри красный кирпич, камень бут, глина, песок и щепа. На полигон возить нас никто не обязывал. В контракте не прописано, куда надо возить мусор. В чем наше преступление, если мы решили засыпать болото абсолютно бесплатно для всех – для города, бюджета и жителей?" - поинтересовался Попов.

Он также отметил, что "сумма, заложенная на снос дома, не предполагает его вывоз на полигон". "Машина берет 5 тысяч за рейс плюс 500 рублей утилизация на полигоне, а в контракте заложено всего 150-170 тысяч на дом. Этих денег катастрофически не хватит, чтобы вывезти даже половину одного дома", - подчеркнул Попов.

Жители Калача-на-Дону пожаловались на размещение отходов аварийных домов в протоке Дона - Гусихе, была проведена проверка, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" помощник Волгоградского межрайонного. природоохранного прокурора Светлана Чайковская.

"Нами устанавливалась площадь размещенных отходов, специалистами отбирались пробы, определялся их класс опасности. Предварительно известно, что снос домов по улицам Октябрьской и Революционной осуществлялся в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на основании заключенного контракта между администрацией города Калача-на-Дону и подрядчиком, которым выступало ООО "Промышленное озеленение"", - рассказала Чайковская.

По словам Чайковской, в контракте не прописано место утилизации отходов. "Но в любом случае сброс отходов произошел на почву, рядом водный объект, сведения о том, что он состоит в водном реестре, отсутствуют, а несоблюдение экологических требований ведет к административной ответственности", - сказала она, отметив, что оценка будет дана после получения результатов проб и экспертиз.